Школьникам Таёжного поменяли расписание из-за… волков

Два километра через лес лучше пройти засветло, решили в школе. Фото: a-iskra.ru

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

Школьникам из посёлка Тажёный Махнёвского МО перенесли начало уроков на 9:30, чтобы дети могли добираться до школы засветло и не встретиться с волками. Этой зимой жители посёлка стали замечать волков на окраинах лесного посёлка. Как рассказал местный охотник Александр Чирков, несколько дней назад он встретил волка по дороге из Таёжного в сторону Карпунино и считает, что звери идут к населённому пункту в поисках пропитания.

14 школьников из Таёжного каждый день хотят на занятия пешком: ребята учатся в школе посёлка Карпунинский Верхотурского ГО. Это самый ближний к ним населённый пункт, но два с половиной километра приходится идти через лес. Проблему с подвозом детей не могут решить уже второе десятилетие.

Раньше в посёлке Таёжный была своя школа, но из-за того, что здание стало аварийным, её закрыли. Потом какое-то время работала маленькая школа: сначала там учились всего четыре ученика, потом два. В итоге школьников было решено отправить учиться в ближайший населённый пункт.

— Дети начали учиться в Карпунинской школе с конца 1990-х. С тех пор проблему с автобусом решить так и не смогли. В прошлом году я ездил в приёмную Медведева, просил решить проблему с автобусом. Министр общего и профессионального образования области Юрий Биктуганов прислал мне письмо, в котором было сказано, что автобус можно приобрести только при условии софинансирования из муниципального бюджета, а в нашей администрации сказали, что денег нет, — говорит экс-глава сельской администрации и депутат махнёвской думы Андрей Золотарёв.

Оперативно прокомментировать ситуацию в отделе образования Махнёвского МО не смогли: начальник отдела, которая занимается вопросом, на момент подготовки материала была в командировке.

Как пояснили «ОГ», забирать детей из Таёжного на автобусе, принадлежащем карпунинской школе, тоже нельзя.

— Дорога между населёнными пунктами плохая, и автобус там не сможет проехать и развернуться. В следующем году в нашей школе должен появиться новый высокопроходимый автобус, и тогда мы сможем забирать учеников из Таёжного, управление образования Верхотурского ГО направило в минобразования заявку, мы уже стоим в смете, — пояснила «ОГ» заведующая филиалом Кордюковской школы в посёлке Карпунински.