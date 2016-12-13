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Режевские фермеры организовали доставку молока на дом

13 декабря 2016, 18:31 / Земства
Глава фермерского хозяйства Владимир Холостинин: «Если человек распробует вкус деревенского молока, он уже не захочет покупать магазинное». Фото: Алексей Кунилов

Глава фермерского хозяйства Владимир Холостинин: «Если человек распробует вкус деревенского молока, он уже не захочет покупать магазинное». Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Фермерская продукция сегодня пользуется повышенным спросом. Главе крестьянского хозяйства Владимиру Холостинину из Режевского городского округа это известно не понаслышке: деревенские сливки, молоко, творог, что производятся в хозяйстве, идут нарасхват. Его старший сын, Александр, занимающийся реализацией продукции, знает в лицо каждого своего покупателя. А те зачастую считают его своим домашним молочником.

Холостинины мечтают увеличить поголовье коров до 50, но некуда ставить молодняк. Так что планы на будущий год — строительство телятника. Фото: Алексей Кунилов

Холостинины сами едут к своим клиентам. География поставок — от Верхней Пышмы и до Режа. В блокноте Александра Холостинина, на котором в этом большом крестьянском семействе лежит вся забота о продажах, около ста адресов покупателей. Три раза в неделю их объезжает фермерский фургончик с «молочкой».

Хозяйство Холостининых расположено в селе Октябрьское. Когда-то здесь было отделение совхоза «Черемисский». В начале 90-х годов это подразделение отделилось от основного предприятия, но выжить особняком не смогло. Тогда Владимир Холостинин забрал свой земельный пай и стал фермерствовать. Поначалу держали трёх коров, потом стали наращивать поголовье. Три года назад хозяйство получило грант на строительство семейной фермы, и теперь у Холостининых есть новый животноводческий корпус, в котором 22 коровы плюс десятка два телят и тёлок.

Ферму Холостинины построили в 2014 году благодаря выделенному гранту. Фото: Алексей Кунилов

Это действительно семейная ферма. Сам Владимир Михайлович занимается переработкой молока, осенью работает на комбайне, ему помогают на ферме невестка Настя и тёща Мария Прокопьевна, старший сын Александр доит коров и развозит продукцию покупателям, младший, Сергей, работает в поле.

Простое деревенское молоко здесь получают так, как это делали их отцы и деды. Кормят коров сеном, зерном. Сенаж, силос не готовят, от них привкус появляется в молоке, да и в коровнике стоит запах.

Дойкой коров на этой семейной ферме занимается старший из сыновей - Александр Холостинин. Фото: Алексей Кунилов

Ради качества молока здесь отказались от внесения под зерновые и травы минеральных удобрений, не применяют химию. Да и в переработке молока всё делается по старинке.

— Только надоили молоко, сразу прогоняем его через сепаратор, отделяем сливки. С одного ведра молока получаем полкило сливок и полтора-два килограмма творога, — рассказывает Владимир.

Дальше готовую продукцию фасуют в одноразовую упаковку: сливки — в пластиковые контейнеры, творог — в пакеты, молоко переливают в бутылки. Кстати, именно такой ассортимент вы найдёте у большинства продавцов деревенской «молочки», и это не случайно. Поначалу меня удивило, что предлагают именно сливки, а не сметану. Хотя внешне деревенские сливки от сметаны не отличить, такие же густые. Покупательница из Режа Ирина Голендухина всё расставила на свои места:

— Такие сливки чем хороши: я, например, из них делаю вкусный крем для тортов, смешивая их с сахаром. Если в сливки добавить немного сметаны в качестве закваски и подержать — получим домашнюю сметану. А ещё их можно посбивать — они превратятся в сливочное масло.

Труднее всего готовить творог. Скисшее за ночь молоко в эмалированных вёдрах ставят на газовую плиту. И тут надо не прозевать момент, когда оно начнёт сворачиваться. Фото: Алексей Кунилов

Конечно, можно было бы уйти от примитивного производства — с вёдрами, газовой плитой — и купить творожную ванну с электроподогревом и датчиками, но фермер Владимир Холостинин говорит, что пока на это нет денег, хотя цены на продукцию не поднимает уже три года. К примеру: литр молока здесь стоит 40 рублей, полкило творога — 80.

— Не надо нам дороже, у людей нет возможности брать дорогую продукцию, — говорит Владимир.

Ещё в этом хозяйстве поразило то, что реально работающие на земле хозяева у нас почему-то не могут её получить. В округе полно брошенных земель, а у Холостининых в собственности всего семь гектаров.

За удоями на семейной ферме не гонятся, в среднем от коровы получают в день по 15 литров молока, главное — его качество. Фото: Алексей Кунилов

— Посмотрите — половина земель вокруг заросло. Вот это поле передали жителю Екатеринбурга в аренду, 158 гектаров, хотя я тоже писал заявление. Ну и что — третий год тут никто не появляется, — рассазывает фермер.

От безнадёги Холостинин просто распахивает и засевает брошенные поля. Таких занятых им явочным способом земель у него набирается под триста гектаров. Иногда объявляются хозяева, прогоняют его. Тогда все затраты на обработку почвы пропадают зря.

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Фермерская продукция сегодня пользуется повышенным спросом. Главе крестьянского хозяйства Владимиру Холостинину из Режевского городского округа это известно не понаслышке: деревенские сливки, молоко, творог, что производятся в хозяйстве, идут нарасхват. Его старший сын, Александр, занимающийся реализацией продукции, знает в лицо каждого своего покупателя. А те зачастую считают его своим домашним молочником.

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