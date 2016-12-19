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«Министр убедил меня взять кредит»

19 декабря 2016, 19:14 / Земства
Для души Галимьян Зиннуров (слева) содержит небольшую конеферму. Любовь к лошадям он, как настоящий татарин, привил детям и внукам. Неизвестный фотограф

Для души Галимьян Зиннуров (слева) содержит небольшую конеферму. Любовь к лошадям он, как настоящий татарин, привил детям и внукам. Неизвестный фотограф

  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Фермер из села Южаково (Невьянский ГО) в возрасте за 60 взял кредит на 10 лет, поставил на ферму двух роботов и закупил 80 тёлок. Молоко с модернизированной фермы поставляет на завод в Алапаевск.

С воцарением рыночной экономики на горнозаводских территориях один за другим стали разоряться крупные сельхозпредприятия. Ожидалось, что их место займут эффективные фермеры, ведь поработать на земле объявилась армия желающих. Прошли годы, и от той армии остались только самые стойкие бойцы. Один из них – Галимьян Зиннуров из села Южаково.

Зиннуров стал южаковцем тридцать лет назад, когда после окончания свердловского сельхозинститута приехал работать в местный совхоз. Молодой специалист с молодой семьёй… После ликвидации сельхозпредприятия его земли были разобраны частниками. Многие из тех участков к сегодняшнему дню поросли сосёнками. Галимьян Зиннуров свои пашни содержит в порядке, а фермы ещё на подъезде удивляют новенькой кровлей, пластиковыми окнами, добротными хозпостройками. Например, назначение внушительного склада из кирпича выдаёт только запах навоза, стелящийся по округе.

Покупка доильных аппаратов помогла вывести ферму на новый уровень. Неизвестный фотограф

Основной профиль фермерского хозяйства Зиннуровых – молочное животноводство, и до недавнего времени всё там было традиционно: коровы, стоящие на привязи, сонные доярки, покрикивающие на рогатых подопечных, скромные надои. А потом Галимьян увидел на выставке интеллектуальный доильный робот и лишился покоя. В Свердловской области роботы на фермах перестали быть диковиной, практика доказала их эффективность, но стоят они миллионы. Как решиться на преобразования, когда тебе чуть-чуть за шестьдесят? Может, и не решился бы южаковский фермер, но рядом был человек, умеющий вдохновлять.

– Михаил Николаевич Копытов (экс-министр АПК Свердловской области. – Прим. ред.) разложил всё по полочкам: как оформить кредит, чтобы по программе из областного и федерального бюджетов мне возвращали большую часть банковских процентов, как получить субсидии на новую технику, на племенной скот. Убедил меня министр, я и насмелился, взял кредит на десять лет, поставил на ферме два робота, закупил 80 тёлок голштинской молочной породы, – рассказал «ОГ» Галимьян Зиннуров.

Модернизированную ферму южаковцы открыли прошлой осенью. За год дояры-роботы несколько потеряли во внешнем виде, но дело своё знают. Свободно гуляющие коровы, захотев полакомиться комбикормом, самостоятельно встают на дойку. В среднем они подходят к установке по три-четыре раза в день. Бурёнки значительно прибавили в надоях. Ежесуточно каждая из 120 голштинок и чёрно-пёстрых коров выдаёт 16,5 килограмма молока. Всё оно уходит на молочный завод в Алапаевск.

– Рабочий день у меня не нормирован. Бывает, и ночью приезжаю на ферму. Робот – это хорошо, но разве всё бездушной технике доверить можно, – делится Галимьян.

У него, как у всякого успешного предпринимателя, имеются дорогие костюмы, но большую часть времени они проводят в шкафу. Земляки привыкли видеть Зиннурова в сапогах, рабочей куртке и на стареньких «жигулях». Единственная роскошь, в которой не отказывает себе фермер с горячей татарской кровью – орловские рысаки. На южаковской конеферме 18 лошадей. Они привозят хозяину призы с ипподромов Уфы, Казани, Кургана и Висима. Галимьян и сам отлично держится в седле, привил любовь к благородным коням всему семейству – двум детям, пятерым внукам.

По жизни наш герой не из тех, кого называют душой компании. Скуп на слова и улыбки. Но сельчане, видя, как хромает в районе сельское хозяйство, ждут от него не красного словца, а успешной работы.

– Большинство программ на сельских территориях идут по линии минсельхоза, поэтому посёлки, где нет сельхозпроизводителей, в них не включают. У нас таких проблем нет. Например, хозяйство Зиннуровых стало пропуском для села при газификации. И в благотворительности фермеры участвуют, помогают проводить праздники для пожилых людей, а теперь вот детям подарки к Новому году готовят. Галимьян Галимарданович является почётным гражданином села Южаково, – сообщил «ОГ» глава местной администрации Виталий Акулов.

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