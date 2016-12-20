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Работа на вахтах способствует разводам

20 декабря 2016, 18:06 / Земства
Борис Меньшиков родился в Ярославской области, но своей малой родиной считает Северный Урал, где живёт с восьмого класса. Фото: Павел Ворожцов

Борис Меньшиков родился в Ярославской области, но своей малой родиной считает Северный Урал, где живёт с восьмого класса. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №238 от 21.12.2016

На въезде гостей Северо-уральска встречает знак «Добро пожаловать в город горняков!». Даже глава моногорода, который считается крупнейшим в стране центром добычи бокситов, Борис МЕНЬШИКОВ отдал 35 лет горноспасательному делу. В интервью «ОГ» он рассказал, сколько зарабатывают североуральские горняки и почему местные жители предпочитают получать образование, не выезжая из родного города.

— Борис Васильевич, по образованию вы шахтостроитель. Продолжили семейную династию?

— Ну что вы, я родом из Рыбинского района Яро-славской области, где горняков никогда не было. Школу окончил в Краснотурьинске и устроился работать фрезеровщиком — очень нравилась эта работа. А в армии познакомился с ребятами из Донбасса, от которых и узнал о профессии шахтёра. В итоге после службы поступил на заочку в Свердловский горный институт. Полтора года отработал в шахте машинистом шахтного электровоза, а в 22 года перешёл в североуральский горноспасательный отряд. В итоге руководил отрядом 27 лет. Это профессия, в которой остаются не все. Как говорил Николай Черницын, один из основателей горноспасательного дела в России, который сам погиб при спасении людей: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета».

— Можно привести примеры по-настоящему трудных заданий?

— Само нахождение в атмосфере, непригодной для дыхания — уже сложная задача для новичка. Мы же в общей сложности выезжали на ликвидацию аварий и спасение людей в шахтах около 500 раз. Были и пожары, устранять последствия которых приходилось по несколько месяцев, и затопления. В сложных ситуациях помогал коллектив — до сих пор со многими общаемся. У нас не было разделения, командир ты или боец: все идут в одной связке и дышат одним кислородом. Эта школа жизни очень помогает в нынешней работе.

— А как пришли в политику?

— Депутатом горсовета Краснотурьинска я был избран в 21 год — нравилось заниматься общественной работой. Потом в посёлке Калья, где дислоцируется горноспасательный отряд. В думе Североуральска я уже третий созыв, а два года назад стал её председателем и главой округа. И развивать его помогает градообразующее предприятие, в коллективе которого я работал столько лет. Сейчас на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) работает 3,7 тысячи человек. Средняя зарплата в горнодобывающей отрасли хорошая: 42 тысячи 612 рублей — по сравнению с прошлым годом выросла на 2100 рублей. Самые высокооплачиваемые профессии — забойщик, проходчик и взрывник. Многие работают вахтами: наши горняки востребованы даже на Камчатке. Правда, на семье это сказывается не лучшим образом. У нас за год на 156 браков пришлось 120 разводов.

— В первом интервью «ОГ» вы обещали, что первым делом разберётесь с двойными квитанциями, а жалобы до сих пор остаются.

— Последние двойные квитанции приходили за октябрь от компании, которая была исключена из реестра по обслуживанию многоквартирных домов. Проблема в том, что управляющие компании, пользуясь пробелами в законодательстве, всеми правдами и неправдами навязывают свои услуги, иногда даже фальсифицируют протоколы собраний жильцов, а в итоге не оказывают качественные услуги. Госжилинспекция не успевает вовремя рассматривать поступающие документы, поэтому сейчас несколько многоквартирных домов в округе находятся в подвешенном состоянии. После многочисленных обращений жителей была создана муниципальная компания по управлению домами, но из уже сложившейся ситуации выход один — оспаривать незаконное начисление платы за коммуналку через суд.

— Есть такая тенденция, как отток молодёжи в областной центр…

— Каждый раз, приезжая в Екатеринбург, я встречаю там наших земляков. В год из округа на учёбу уезжают сотни человек. Думаете, многие потом возвращаются? Но у нас есть уникальная возможность — кадры готовим прямо в Североуральске. В городе работает образовательный центр, который объединяет представителей четырёх колледжей и двух вузов — Уральского педагогического института и УрГЭУ. Впервые набрали группу от областного медицинского колледжа, потому что не хватает медсестёр и фельдшеров. Люди учатся здесь заочно без отрыва от производства: я на личном опыте знаю, что значит ездить на сессии за 450 километров. За 17 лет центр выпустил около 3 тысяч специалистов. За профессионально-техническим образованием ребята идут в политехникум. Работает и инженерная школа: в этом году два класса оборудовали робототехникой.

— На прошлой неделе губернатор поручил муниципалитетам проработать собственные стратегии социально-экономического развития. А как, на ваш взгляд, выглядит главный вектор развития Североуральска?

— Раньше мы работали в рамках майских указов, а сейчас у нас кроме них — 11 приоритетных направлений, которые обозначил премьер страны: будем работать по ним точно так же. Цены на металлы растут, значит, будет развиваться наше главное предприятие, а оно во многом определяет социальную жизнь округа. Очередей в детсады нет. Построили два школьных стадиона с искусственным покрытием. Три года назад сдали первый корпус центральной горбольницы, теперь работаем над тем, чтобы открыть в ней сосудистое отделение. При инфарктах и инсультах везти больных приходится в Краснотурьинск, и «золотой час», необходимый для оказания квалифицированной помощи, уходит на дорогу. В этом году, кстати, капитально отремонтировали около 10 километров дорог — сейчас кое-какие проблемы остаются только по посёлкам. Показатель неплохой, если учесть, что лето на севере области короткое.

— Как отдыхает глава Североуральска?

— Зимой — лыжи и бассейн, летом отдыхаю, работая на даче: все овощи выращиваем сами. У меня трое детей — два сына и дочка, и уже трое внуков. Настоящий отдых — когда собираемся все вместе, так что жду новогодних праздников. На главную ёлку Екатеринбурга посмотреть, конечно, приятно, но в нашем городе зимой тоже красиво. Вот мы с вами беседуем, а за окном строят ледовый городок, который порадует горожан в новогодние каникулы.

Интересно

Борис Меньшиков признался, что сейчас перечитывает «Петра Первого» Алексея Толстого. Похоже, что личность царя-реформатора в кругу глав очень популярна: ранее экс-глава Гаринского городского округа Александр Лыжин в интервью заявлял, что на его столе всегда лежала «Русь молодая» о деяниях Петра Великого.

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