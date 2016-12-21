В Североуральске отменили автобусы

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В ближайшие дни из-за аномально низких температур компания «УралАвтоПлюс» отменила утренний восьмичасовой рейс до Краснотурьинска.

По той же причине был отменён рейс автобуса из Ивделя до Краснотурьинска в 18.00, который идёт через Североуральск. Из-за погоды также отменен рейс на 10 часов 17 минут от Североуральска до Екатеринбурга (через Нижний Тагил).