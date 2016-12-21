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15 екатеринбуржцев получили обморожение

21 декабря 2016, 18:50 / Земства
  • Опубликовано в №239 от 22.12.2016 

За последние три дня от морозов пострадали не менее 15 жителей Екатеринбурга, сообщает горздрав.

Все пострадавшие от холода — мужчины среднего возраста. У двоих из них отморожение привело к некрозу тканей на руках.

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