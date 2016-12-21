15 екатеринбуржцев получили обморожение

Новое в рубрике
Земства
13 минут назад
Баня — не для дискуссий?
Глава Сухого Лога о том, как решать проблемы города в формальной и неформальной обстановке
15 минут назад
Новым мэром Ревды стала Ирина Тейшева
В новый год Ревда войдёт с новым градоначальником. На внеочередном заседании думы депутаты почти единогласно избрали главой округа одну из двух кандидаток — первого замглавы городской администрации по финансово-экономической политике Ирину Тейшеву.
17 минут назад
Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего Тагила
В новой рубрике мы будем рассказывать о людях, которые уже в зрелом возрасте выбрали Средний Урал своим домом, и привнесли в его жизнь что-то ценное. Главный библиотекарь отдела специализированной литературы Центральной библиотеки Нижнего Тагила Лариса Амирова приехала на Урал из Грузии. В Тагиле она занимается сохранностью редкой литературы и делает всё, чтобы раритетные издания не лежали мёртвым грузом, а встречались с благодарными читателями.
18 минут назад
Стоимость проезда в метро могут поднять до 35 рублей
Руководство екатеринбургского метрополитена обратилось в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) с просьбой повысить стоимость проезда до 35 рублей в 2017 году. Заявку в РЭК рассмотрят в ближайшее время.
19 минут назад
В Арамиле сменился председатель думы
В думе Арамильского городского округа, которая сформировалась всего три месяца назад, уже сменился председатель. Вместо Валерия Ярмышева, который председательствовал в прошлом созыве и был избран в этом, представительный орган возглавила Светлана Мезенова.
20 минут назад
В Невьянском открыли мост через Нейву
В селе Невьянском открыли новый мост через реку Нейву, пишет газета «Алапаевская искра».
21 минуту назад
Тагильские ученики из-за холода сидят дома
В Нижнем Тагиле введено свободное посещение школ. Родители сами решают, отправлять ли ребёнка на занятия.
22 минуты назад
Растёт число заболевших
За неделю в Свердловской области зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Причины — морозная погода и пренебрежение прививками.
24 минуты назад
15 екатеринбуржцев получили обморожение
За последние три дня от морозов пострадали не менее 15 жителей Екатеринбурга, сообщает горздрав.
24 минуты назад
В Североуральске отменили автобусы
В ближайшие дни из-за аномально низких температур компания «УралАвтоПлюс» отменила утренний восьмичасовой рейс до Краснотурьинска.