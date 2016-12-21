Растёт число заболевших

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

За неделю в Свердловской области зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Причины — морозная погода и пренебрежение прививками.

Основные очаги инфекции наблюдаются в Режевском, Верхнесалдинском, Волчанском городских округах, а также в Свободном и Ирбите. В 44 школах области частично приостановлены занятия, две полностью закрыты.