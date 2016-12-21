Тагильские ученики из-за холода сидят дома

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В Нижнем Тагиле введено свободное посещение школ. Родители сами решают, отправлять ли ребёнка на занятия.

В классах школы, где большую часть фасадов занимают окна, температура +13 градусов. В таких условиях уроки проводить нельзя. Как только температура в учебных комнатах превысит +18 градусов, ребят призовут на учёбу.

По данным Управления образования Нижнего Тагила, школы на этой неделе посещают менее половины учеников.