В Невьянском открыли мост через Нейву

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В селе Невьянском открыли новый мост через реку Нейву, пишет газета «Алапаевская искра».

Новый мост, в отличие от старого, предназначен для двухстороннего движения, там устроены пешеходные тротуары.

Строительством моста в течение трёх лет занималось ЗАО «Мелиострой». Стоимость работ превысила 300 миллионов рублей.