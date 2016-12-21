В Арамиле сменился председатель думы

Светлана Мезенова, как и её конкурентка Марина Мишарина, шла на выборы само-выдвиженцем. Фото: 34374.info

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В думе Арамильского городского округа, которая сформировалась всего три месяца назад, уже сменился председатель. Вместо Валерия Ярмышева, который председательствовал в прошлом созыве и был избран в этом, представительный орган возглавила Светлана Мезенова.

Как сообщает газета «Арамильские вести», во время очередного заседания Валерий Ярмышев озвучил решение уйти в отставку. Народные избранники его поддержали и на этом же заседании избрали нового руководителя. Несколько думцев отказались от поста и после обсуждения выдвинули две кандидатуры — Светланы Мезеновой и Марины Мишариной. Восемь из 15 действующих депутатов проголосовали за Светлану Мезенову, шесть — за Марину Мишарину, один человек проголосовал против всех. По итогам голосования председателем думы стала Светлана Мезенова.