Стоимость проезда в метро могут поднять до 35 рублей

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Руководство екатеринбургского метрополитена обратилось в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) с просьбой повысить стоимость проезда до 35 рублей в 2017 году. Заявку в РЭК рассмотрят в ближайшее время.

В РЭК пояснили, что сейчас специалистами комиссии проводится экспертиза представленных материалов в соответствии с методическими рекомендациями. Решение должны принять до конца 2016 года. Если тарифы поднимут, то, скорее всего, цены повысят с 15 января. В Екатеринбургском метрополитене пояснили, что реальная стоимость поездки в метро составляет 28 рублей 4 копейки.