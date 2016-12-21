Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего Тагила

Словарь Владимира Даля, который Лариса Амирова держит в руках, издан в начале прошлого века. Он имеет все признаки книжного памятника. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В новой рубрике мы будем рассказывать о людях, которые уже в зрелом возрасте выбрали Средний Урал своим домом, и привнесли в его жизнь что-то ценное. Главный библиотекарь отдела специализированной литературы Центральной библиотеки Нижнего Тагила Лариса Амирова приехала на Урал из Грузии. В Тагиле она занимается сохранностью редкой литературы и делает всё, чтобы раритетные издания не лежали мёртвым грузом, а встречались с благодарными читателями.

— Лариса Насраддиновна, как вы стали тагильчанкой?

— Я выросла в азербайджанской семье в грузинском городе Марнеули. Там испокон веков рядом жили люди разных национальностей и религий. Папа — кадровый офицер, для него было важным, чтобы все дети получили образование. Поэтому после школы я поехала поступать на далёкий Урал. В Нижнем Тагиле к тому времени жил и учился в институте брат Тахир. Я поступила в пединститут на факультет иностранных языков.

— И семью здесь создали?

— Да. Вилаят тоже в Нижнем Тагиле учился в Высшей школе милиции. Поженились на пятом курсе.

— Как приняла вас азербайджанская диаспора? Не секрет, что в восточных семьях крайне высоко ценится материальный достаток.

— Но превыше материальных благ всё-таки ценится образование, интеллигентная работа.

— А порядком, когда женщина должна сидеть дома, вести хозяйство, растить детей — тоже пренебрегли?

— У русских женщин тоже есть домашнее хозяйство, дети, а они работают. Так и я. Даже когда в декрете была, подрабатывала переводами в работе со спортивными командами.

— Но какие-то традиции своего народа всё же сохранили?

— Прежде всего гостеприимство. Если принимаешь гостей, стол должен «ломиться». Уважение к хлебу — тоже наша особенность. Я сама этим с детства усвоила и детям передала.

— Как вы открыли для себя библиотеку?

— В 2003 году пришла устраиваться. Единственный вопрос, который мне задали, — как я отношусь к событиям в Чечне. Ответила, как думала — Чечне нужен мир в составе России. В коллективе прижилась легко, коллеги уже вскоре говорили с удивлением, что, будто 100 лет меня знают.

— Вам мало ежедневных обязанностей по выдаче литературы, находите время для проектов…

— Начальник нашего отдела Ольга Начапкина была инициатором проекта по речевой адаптации для мигрантов. Мы окончили курсы в Москве, набрали группы молодых мам и детей из Азербайджана и Узбекистана.

— Ещё один проект — сохранение и популяризация редких книг.

— В 2008-м приняла участие в конференции в библиотеке имени Белинского, посвящённой хранению и восстановлению старинных книг. Задалась вопросом, много ли таких в нашем фонде. Провела мониторинг во всех отделах. С признаками книжных памятников оказалась тысяча томов, плюс редкие книги 30–40-х годов прошлого века, а также первые экземпляры газет и журналов.

— Эти книги и журналы можно брать в руки?

— С ними можно работать в книжном зале под присмотром специалистов. Читатели признаются, что каждая встреча с такой книгой — это прикосновение к истории. Лично для себя я понимаю, что литературное наследие, как и искусство, — это то, что объединяет людей разных народов и культур, делает нас ближе и понятнее друг другу.

— Что ждёт редкие тагильские книги?

— Недавно наша библиотека стала площадкой удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Мы подготовили список имеющихся в Нижнем Тагиле редких книг. Если каких-то из них нет в Президентской библиотеке, они будут оцифрованы и станут доступными для всех граждан России.

— За годы в Нижнем Тагиле вы стали настоящей уралочкой. А малая родина не притягивает к себе?

— На родине чувствую себя гостьей. Может, когда-нибудь позднее… Проехав по Старой Грузинской дороге, наши дети открыли для себя красоту края наших предков. Но и они связывают будущее со Средним Уралом.