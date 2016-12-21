Баня — не для дискуссий?

Станислав Суханов подтвердил «ОГ», что будет участвовать в конкурсе на должность главы Фонда капремонта Свердловской области. В случае победы и смены места работы новый глава муниципалитета будет выбран конкурсной комиссией. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Глава ГО Сухой Лог Станислав СУХАНОВ возглавляет муниципалитет восемь лет. За это время город под его руководством латал трубы водовода в лютый мороз, принимал беженцев с Украины и ликвидировал очередь дошколят, не построив ни одного садика. Об итогах работы и планах муниципалитета на следующий год глава рассказал в интервью «ОГ».

— Станислав Константинович, три года назад город прославился на всю область после крупной аварии на водоводе. Повторение ситуации не грозит?

— Я благодарен жителям за то, что тогда они отнеслись к ситуации с пониманием. С того раза воду дольше, чем на три-четыре часа, в городе не отключали. Неудобства доставлял участок в 21 километр: шесть с половиной километров, которые пострадали зимой 2014 года, мы заменили, а вместе с ними — ещё столько же. Оставшиеся семь километров будем менять в 2017 году — проектно-сметная документация готова, госэкспертизу прошли.

— Ещё одна проблема, которую озвучивают горожане, — долгострой на улице Белинского. Почему строительство прекратилось?

— Компания «АСком» в 2006 году получила разрешение на строительство пятисекционного дома площадью 13 тысяч квадратных метров: три секции были возведены, заложен фундамент под четвёртую. Но в настоящий момент компания находится в процедуре банкротства. В январе конкурсный управляющий будет выставлять дом на продажу. Это коммерческий проект, бюджетных средств там нет, но семеро сухоложцев и ещё пять человек из других городов вложились в строительство дома как дольщики. Совместно с нашим правительством мы внесли их в областной реестр дольщиков. Есть договорённость, что в 2017–2018 годах все люди получат равнозначные квартиры в других городах, где идёт строительство — в Арамиле, Сысерти, Берёзовском, Верхней Пышме. У нас недвижимость сейчас не строится и старая почти не продаётся.

— Есть ли в Сухом Логе проблема второй смены в школах?

— Во вторую смену у нас учится каждый третий школьник, но речь идёт о городских школах. В сельских территориях мы этот вопрос решили: в прошлом году в селе Курьи закрылся детский дом, и нам удалось договориться с министерствами образования и соцполитики — создать на базе детдома начальное звено школы на 200 мест. А в городе у нас запланировано строительство школы на 1 200 мест в юго-западном районе.

В детсады у нас очереди нет, хотя мы не построили ни одного нового садика. Был такой период, когда детей было мало, и прошлый глава Анатолий Быков вместо того, чтобы отдавать невостребованные здания под коммерческие объекты, закреплял их за социальными объектами. Когда возникла потребность в новых садиках — объекты возвращали обратно. С одной стороны, мы — молодцы, но с другой — ни одного нового садика не построили. Такая же история у нас получилась с кинотеатром. Несколько лет назад на базе ДК «Кристалл» ребята из Камышлова запустили кинотеатр на коммерческой основе. Но когда в этом году стали давать гранты на развитие кинематографа в малых городах, мы попытались заявиться и выяснилось, что мы побежали вперёд паровоза, и гранты могут получить только те города, где кинотеатра нет.

— В октябре прошлого года в городе закрылся ПВР беженцев с Украины, над которым когда-то взяла шефство редакция «ОГ». Не следите за судьбой людей, которые через него прошли?

— Большинство из них из Сухого Лога уехали, но некоторые остались — в основном те, кто приехал сюда к родственникам. Работают у нас учителями, кто-то устроился на промышленные предприятия. Нужно сказать, что на Украине люди получают хорошее образование по строительным специальностям. Одного молодого человека мы устроили на Староцементный завод — он даже успел немного подняться по карьерной лестнице.

— Часто к вам как к главе люди обращаются за помощью?

— У меня по понедельникам проходит личный приём: на этой неделе три человека пришли, потому что холодно, обычно приходят пять-восемь человек, а когда я только начинал — людей приходило много. Тут могли сказаться два момента: или нам уже верить перестали, или администрация уже много вопросов решила и неплохо работает без меня. А вообще, я открыт для общения в неформальной обстановке. У меня есть хобби — три раза в неделю хожу в бассейн, где мне теоретически можно задать вопрос. Раз в неделю хожу в баню. Но уже сложилось такое мнение, что баня — это не площадка для дискуссий, и мужики, которые туда ходят много лет, это знают. Если меня начинают о чём-то спрашивать по работе, они останавливают человека и предлагают ему прийти ко мне на личный приём в администрацию. Но в итоге, когда я после этого выхожу на работу, у меня всегда записано несколько заданий на дальнейшую проработку.