19-й программный дом с плесенью построили в Таборах

Одноэтажный дом на две квартиры для детей-сирот здесь строится уже не первый раз. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Дети-сироты из села Таборы одноимённого муниципального района пожаловались в прокуратуру, что предоставленное им жильё непригодно для проживания. В жилых помещениях двухквартирника, приобретённого за счёт бюджетных средств, новосёлы обнаружили плесень.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, двухквартирный дом не соответствует санитарным и техническим нормам. В квартирах отсутствует водоснабжение, внутренние стены квартир имеют неровную волнообразную поверхность, основание пола вспучено, деформировано и пришло в негодность, обои повреждены, в помещении ощущается стойкий запах, имеются следы плесени. Прокуратура Таборинского района обратилась в Тавдинский районный суд с требованием обязать администрацию муниципалитета произвести ремонт помещений, а также направила главе района представление об устранении выявленных нарушений.

— Дом построили в этом году, и когда мы принимали квартиры, они были в хорошем состоянии. Вероятно, когда застройщики пытались подключить систему водоснабжения, произошло затопление. А из-за того, что в воде у нас большое содержание железа, когда квартиру залило, на линолеуме образовались ржавые пятна, — рассказала «ОГ» специалист администрации Таборинского МР Елена Якушевич. — Администрация к дому прямого отношения не имеет, его строительством занимался Фонд индивидуального жилищного строительства — они же включили дом в план ремонта, так как у них есть гарантийные обязательства. Возможно, что владельцу затопленной квартиры Фонд предложат жильё в Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее журналисты «ОГ» насчитали в Свердловской области 18 домов для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья, жители которых обнаружили в квартирах плесень. Сюжет «Дом с плесенью» можно найти на сайте oblgazeta.ru.