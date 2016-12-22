Летучая пролетает

Программа Елены Летучей «Ревизорро» выходит в эфир с 2014 года. Съёмки проходили в разных городах России, трижды в Екатеринбурге. Кадр из программы

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что журналисты программы «Ревизорро» не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов и исполнять функции государственных органов — для этих целей существует Роспотребнадзор. Разъяснение о правомерности деятельности журналистов последовало после многочисленных публикаций в СМИ. В ведомстве объяснили, что статья 37-я закона «О СМИ», на которую обычно ссылается ведущая программы Елена Летучая, не даёт журналистам права действовать как представители гос-органов.

Проект «Ревизорро» и его ведущая уже не первый год подвергаются критике. Последнее громкое обсуждение в соцсетях началось после выпуска, посвящённого московскому ресторану «Одесса-мама». Во время съёмок сотрудники кафе закрыли ведущую передачи Елену Летучую в морозильной камере и вылили на неё ведро воды. Многие пользователи соцсети посчитали, что журналисты не имели права вторгаться на кухню заведения, а отдельные блогеры назвали команду «Ревизорро» «провокаторами и вымогателями». Телеканал «Пятница» вступился за свой флагманский проект и подал иск о защите репутации к 20 пользователям Фейсбука.

— Летучая не уполномочена выполнять функции Роспотребнадзора, не обладает правом применять меры государственного принуждения и правом составлять административные протоколы, поэтому её проверки — это самодеятельность, — считает адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. — В каждой передаче журналистка ссылается на то, что закон «О СМИ» позволяет ей беспрепятственно получать информацию, но умалчивает, что сначала редакция должна отправить руководству кафе или гостиницы запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факты о нарушениях и дать разрешение приехать. Если она приезжает без согласия юридического лица и не реагирует на просьбы покинуть помещение, то в её действиях уже можно усмотреть состав статьи 330 УК РФ «Самоуправство», в которой как раз оговаривается «самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинён существенный вред». Пока оценка деятельности «Ревизорро» была непроцессуальной, но как представитель профессионального сообщества я рад, что правоохранительные органы озаботились законностью деятельности Елены Летучей, поскольку популярность своей передачи она выстраивает на грани фола.

Сопредседатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области Дмитрий Дылдин тоже согласен с оценкой МВД.

— Кроме госорганов, осуществлять контроль точек питания могут общественные объединения. Об этом сказано в статье 45-й закона «О защите прав потребителей». Они могут осуществлять контроль за соблюдением прав потребителей, а затем передавать информацию для дальнейшей проверки и устранения нарушений. Но сотрудники «Ревизорро» действуют не как ассоциация, а как журналисты, поэтому к ним возникают вопросы. Если бы они изначально объединились с органами Роспотребнадзора для проведения совместных внезапных проверок, то вопросов к ним бы уже не возникало.

Съёмочная группа «Ревизорро» наведывалась и в екатеринбургские заведения. Одним из первых было кафе «Подсолнухи». Его владелец, ресторатор Андрей Семёнов, в интервью «ОГ» (1.09.2016) говорил, что до сих пор несогласен с некоторыми важными моментами в сюжете.

— Я не писал на них никаких заявлений, поскольку у меня не было цели с ними воевать. Но если хотите знать мою позицию как юриста, я считаю, что их действия незаконны, но МВД, по сути, ничего незаконным не признало, иначе их бы привлекли к ответственности — сказал «ОГ» Андрей Семёнов.

По поводу программы уже высказались многие медийные персоны, в том числе супруга журналиста Леонида Парфёнова Елена Чекалова — бывший ресторатор. Елена написала для сайта Kommersant.ru колонку, в которой раскритиковала деятельность передачи «Ревизорро» и ведущую Лену Летучую. Чекалова считает, что шоу действует вовсе не в интересах телезрителей, а лишь работает на рейтинги. Затем аналогичное мнение она опубликовала у себя в Фейсбуке.

— Да, я задета: в истории с «Ревизорро» есть некая общая и очень лукавая несправедливость, — пишет Елена Чекалова. — Да, очень легко ворваться с камерой на кухню, найти под плитой закатившиеся очистки от картошки и зачморить «негодяев». И никто ничего не скажет: подумаешь, какой-то ресторатор, так ему и надо. Вы очень много слышали историй, чтобы кто-то отравился после ужина в московском ресторане? Я — всего 2–3 раза в жизни. Но и в лучших ресторанах мира бывают отравления. Я однажды отравилась в Лионе в заведении самого Бокюза! Прекрасно помню, как ела крем-брюле, который мне изначально показался сомнительным. Доела, блин. Потом с унитазом не расставалась. Ведь это не нынешнее отравление боярышником, за которым действительно стоят грандиозные российские проблемы. Гораздо сложнее, а главное, опаснее исследовать ситуацию в российской медицине, в образовании. Я уж не говорю о недвижимости, строительстве, нефти и газе. Вот туда бы бесстрашных «Ревизорро». Ну, да они всё сами понимают и не суются туда, где и правда могут башку оторвать.