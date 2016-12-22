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В Красном Яре ушёл под лёд КамАЗ
22 декабря 2016, 18:32 / Земства
Из-за того что КамАЗ застрял в реке и перегородил дорогу, перебраться на другой берег — сложно. vk.com
- Опубликовано в №240 от 23.12.2016
В посёлке Красный Яр Серовского ГО ушёл под лёд КамАЗ — автомобиль не могут вытащить уже 13 дней. ЧП произошло на реке Сосьве, где на сегодняшний день ведутся работы по обустройству ледовой переправы.
По словам очевидцев, грузовик привёз горбыль, выгрузил часть на берегу, а остальной груз хотел перевезти на другой берег по льду и провалился. К месту аварии отправили два трактора, но они не смогли вытащить автомобиль на берег. Как сообщила руководитель МУП села Андриановичи Лариса Есаулкова, машину должны достать к концу недели. Кузов машины будут поднимать краном, затем её будут «оживлять» и заводить, чтобы она смогла уехать своим ходом.
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