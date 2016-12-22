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В Чусовом разглядели «След крокодила»

22 декабря 2016, 18:35 / Земства
  • Опубликовано в №240 от 23.12.2016

В клубе села Чусовое (Шалинский ГО) прошла региональная кинопремьера. Летом киностудия «Три Д» детской парусной флотилии «Флагман» вела в селе съёмки фильма по рассказу Владислава Крапивина «След крокодила» и теперь решила показать сельчанам результат своей работы.

У «Флагмана» есть своя киностудия «Три Д» (название родилось от звуков корабельной рынды: «динь-динь-динь»), руководит которой выпускник ВГИКа Игорь Желнов. Команда выдаёт по одному фильму в год, съёмкам посвящают остаток лета, после парусной практики. Бюджеты фильмов небольшие — «След крокодила» обошёлся всего в 56 тысяч рублей. Как и в самом рассказе, сюжет фильма выстраивается вокруг истории мальчика, второклассника Джонни Воробьёва, которого играет «флагманёнок» Федя Чёртов.

Руководили съёмочным процессом выходцы из крапивинской «Каравеллы» Елена Орлова и Александр Дедюхин. Тому, что в этом году судьба завела их в село Чусовое, «флагманцы» оказались очень рады.

— Знаете, мы скучали по селу, в котором провели съёмочные дни, а потому ехали сюда сегодня с радостью, — призналась перед показом фильма Елена Орлова, чем сразу расположила зрительный зал, в котором были в основном дети. Во время показа фильма всё внимание было приковано к экрану, ведь в «Следе крокодила» мелькали знакомые пейзажи: село, река, лес, горы.

Как выразился директор центра развития культуры Шалинского ГО Арсен Кадыров, приветствовавший гостей, самое важное, что в фильме снимались обыкновенные дети. Поэтому было бы неверно предъявлять к ним и к фильму завышенные требования. И тем не менее «обыкновенным детям» порой удавалось переигрывать взрослых партнёров и вызывать смех в зале.

Сам Владислав Крапивин собирался приехать в Чусовое на премьеру фильма, который ему лично очень понравился, но по состоянию здоровья не смог этого сделать. Зато передал в местную библиотеку свою книгу с добрыми пожеланиями.

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