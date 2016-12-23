В Кушве расселили замёрзший дом

Отопление в доме на Гвардейцев, 10 вернуть не удалось, и дом решили расселить до весны. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Вчера утром в Кушве к бывшему общежитию по Гвардейцев, 10 подъехали машины с грузчиками. Всех жильцов, согласившихся пере-ехать в маневренный фонд, эвакуировали из дома, где с начала морозов нет ни отопления, ни других признаков коммунальной цивилизации.

Всю эту неделю в Кушве лютовали морозы, столбик термометра по ночам опускался ниже 38 градусов. Этого испытания не выдержали сети, сначала порывы ликвидировали коммунальные службы города, а затем им на помощь пришли бригады промышленных предприятий. Из-за аварии оказались размороженными системы отопления в трёх бывших общежитиях. Жильцы включили электрообогреватели, а когда поняли, что на устранение понадобится время, пожаловались в прокуратуру. В двух проблемных домах коммунальщикам удалось взять ситуацию под контроль, но на Гвардейцев, 10 вернуть отопление не удалось.

Дом этот остыл не только из-за морозов, его состарила безалаберность жителей. В трёхэтажном здании 69 жилых помещений. 31 комната в собственности, 38 являются муниципальным жильём. Обитаемы только 17 комнат, остальные разрушены и загажены. В коридорах — непролазная грязь, в подвале — демонтированные трубы канализации. Каждый месяц за коммунальные услуги от этого дома приходит не более трёх тысяч рублей. Тем не менее все граждане имеют право на тёплую батарею среди зимы, и администрация обязана обеспечить их отапливаемым жильём.

22 декабря глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии приняли решение о расселении жителей замерзающего дома в благо-устроенное общежитие в центре города. Следующим утром к дому подошли машины с грузчиками, которых направили местные предприятия.

Ещё одна трудность возникла при переезде: не все согласились покидать насиженные места. Например, владелица одной комнаты, имеющая четверых детей, отказалась от предоставления комнаты в общежитии. Кушвинка купила эту комнату на средства материнского капитала и, по-видимому, ждёт от мэрии более выгодных предложений по переселению. Переговоры ведутся с участием соцслужб.

Дом на Гвардейцев постепенно принимает нежилой вид, но вскоре там проведут ремонт.

— Мы начали готовить смету восстановления коммуникаций дома и проведения ремонтных работ в местах общего пользования. Затем надо изыскать средства в местном бюджете, провести конкурс. Планируем весной начать восстановление дома, — сообщил «ОГ» глава города Михаил Слепухин.