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Из-за закрытия клубов в Ачитском ГО жители встретят Новый год на площади

27 декабря 2016, 16:22 / Земства
Уфимский сельский клуб построили еще в 1950-е годы, поэтому приведение его в соответствие современным нормам противопожарной безопасности и СанПиНа потребует много времени и серьёзных финансовых затрат. Фото: Анатолий Гусев

Уфимский сельский клуб построили еще в 1950-е годы, поэтому приведение его в соответствие современным нормам противопожарной безопасности и СанПиНа потребует много времени и серьёзных финансовых затрат. Фото: Анатолий Гусев

  • Опубликовано в №243 от 28.12.2016

Сразу в трёх населённых пунктах Ачитского ГО накануне Нового года приостановили свою деятельность поселковые клубы: по решению суда на 90 суток из-за нарушений противопожарной безопасности прекратили работу учреждения в посёлках Ачит, Уфимский и в селе Карги. Местные жители озабочены, что теперь им негде будет встретить Новый год, а в перспективе они и вовсе лишатся клубов.

— Работа клубов приостановлена временно — это мера по обеспечению безопасности местных жителей, насовсем никто их закрывать не планирует, — пояснила «ОГ» замглавы администрации по социальной политике и общественным отношениям Ольга Хорошайлова. — Изначально у нас была проверка в апреле текущего года — до октября было дано предписание в одном только уфимском клубе устранить более 249 замечаний. Мы постарались изыскать средства в бюджете и устранить максимально возможное количество нарушений. Но во время предновогодних проверок надзорные органы увидели, что мы устранили ещё не все нарушения. На сегодня осталось около 80 самых трудоёмких замечаний, с которыми мы не смогли разобраться в текущем году. Вплоть до того, что в клубе необходимо убирать деревянную обшивку и переносить некоторые стены. Нужно понимать, что клубы были построены в середине прошлого века и привести их к современным требованиям СанПиНа — сложно. На 2017 год у нас уже готовы сметы расходов, сейчас сметы проходят экспертизу. Думаю, до марта мы всё исправим.

Как рассказали «ОГ» в ачитской администрации, из-за закрытия клубов пришлось экстренно переносить все новогодние мероприятия на другие площадки. Новогодние представления в ночь на 1 января жители Ачита, Уфимского и села Карги будут проводить на площади, а детские ёлки перенесли в школы и детские сады.

— Правда, школа у нас маленькая, и ёлка для детей будет совсем камерной — без родителей, все в помещении не вместятся, — пояснили «ОГ в Каргинском территориальном управлении администрации.

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Из-за закрытия клубов в Ачитском ГО жители встретят Новый год на площади
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