Будущее — за первым!

27 декабря 2016, 16:39 / Земства

  • Опубликовано в №243 от 28.12.2016

На Северском трубном заводе, входящем в российский дивизион Трубной Металлургической Компании, отметили 40-летие трубопрокатного цеха №1. Свой юбилей цех встретил кардинальным преображением.

Продукция цеха — это в основном трубы для нефтяной промышленности. Примерно каждую четвёртую нефтепроводную трубу цех выпускает в коррозионностойком исполнении, а каждая третья обсадная труба проходит термообработку и становится высокопрочной, может работать в условиях Крайнего Севера.

40 лет назад, в 1976 году, на Северском трубном заводе был пущен в эксплуатацию один из новейших в то время в мировой трубной промышленности трубопрокатный агрегат с пилигримовыми станами для производства бесшовных труб среднего диаметра.

Изготовленное в конце 50-х годов на Чепельском машиностроительном заводе в Венгрии технологическое оборудование было новым, но способ прокатки — на пилигримовых станах — нет. Однако только на таких установках можно было прокатывать трубы заданных размеров непосредственно из слитков стали. Это обеспечивало заводу не только расширение производства труб, но и, что было более важным, позволяло использовать в качестве заготовки при прокатке труб слитки стали собственного мартеновского цеха, становившиеся невостребованными после ликвидации листопрокатного производства.

Строительство цеха и освоение технологии производства бесшовных труб потребовали от коллектива трубников немалых сил и профессионализма. За четыре десятилетия в летописи трубопрокатного цеха № 1 накопилось немало достижений: 29 октября 1977 года цех прокатал 100-тысячную тонну труб, 9 июня 1981 года — миллионную тонну, к своему 35-летию в 2011 году 11 ноября — 11-миллионную тонну труб.

2000-е годы для ТПЦ-1 стали периодом кардинальных перемен. Завершение модернизации сталеплавильного производства и успешное освоение выпуска круглой непрерывнолитой заготовки позволило северским металлургам последовательно перейти к модернизации трубопрокатного цеха №1. Сегодня завод успешно завершает проект модернизации трубопрокатного производства. В ТПЦ-1 построен современный непрерывный стан FQM (Fine Quality Mill) производства итальянской компании Danieli.

24 октября 2014 года в Полевской на СТЗ на торжественный пуск нового производства приезжал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Непрерывный стан FQM — второй такой в России (подобный агрегат производства SMS MEER работает тоже в ТМК, только на ТАГМЕТе).

Ввод стана FQM в промышленную эксплуатацию дал заводу возможность увеличить объём производства бесшовных горячедеформированных труб с высокой точностью по геометрическим параметрам и повышенными требованиями к механическим свойствам. Цех успешно осваивает новую технологию — уже производит на новом стане в месяц по 40 тысяч тонн труб.

— Несмотря на изменившиеся экономические условия, наши акционеры продолжают вкладывать средства в развитие Северского трубного завода, — говорит управляющий директор СТЗ Михаил Зуев. — В этом году мы начали строить новый термоотдел. Всё это делается для того, чтобы наша технология была совершенна, а продукция — абсолютно конкурентоспособна.

Освоение и модернизация трубопрокатного производства на СТЗ продолжается — проектная мощность составляет 600 тысяч тонн в год. Сегодня здесь модернизируют нарезные линии, строят вторую очередь современного механизированного склада — всё для того, чтобы обрабатывать возросший в связи с пуском непрерывного стана объём труб и производить продукцию класса «Премиум».

В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, которая не может не отражаться и на работе завода, трубопрокатный цех стал главным «кормильцем» для предприятия.

На СТЗ уверены, что благодаря реализации масштабной инвестиционной программы ТМК по модернизации трубопрокатного производства заводу, а значит, городу, обеспечен задел на многие десятилетия вперёд. Технологии, которые освоены на предприятии, позволяют производить высокотехнологичную продукцию разного сортамента. А значит, конкурентам ещё долго не догнать цех, который не просто заглянул в завтрашний день, а уже вовсю работает по технологиям будущего.

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