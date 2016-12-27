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В Нижнесергинском районе пущен крупнейший в году региональный газопровод
27 декабря 2016, 16:45 / Земства
- Опубликовано в №243 от 28.12.2016
Вчера, 27 декабря, 787 семей Нижнесергинского района (305 домовладений Михайловска и 482 дома ГО Верхние Серги) получили возможность подключения к газу. По словам главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, запущенный газопровод стал самым крупным проектом газификации жилфонда Свердловской области в 2016 году.
- Затраты на строительство газопровода в Михайловске превысили 18 миллионов рублей. Почти 17 миллионов рублей из них были выделены из региональной казны и 1,15 миллиона — из местного бюджета.— Через два года Михайловск станет одной из первых территорий Свердловской области со стопроцентной газификацией, — подчеркнул глава минЖКХ, присутствовавший на пуске в эксплуатацию объектов газовой инфраструктуры.
- Что касается нового газопровода в Верхних Сергах, то он стал логическим завершением проводимой в посёлке на протяжении последних лет модернизации коммунального сектора. Поэтапный перевод жилфонда с дорогостоящего централизованного теплоснабжения на газ здесь начался в 2012 году. В городском поселении было построено две блочно-модульных котельных и около 70 километров газопроводов. Параллельно с объектами газификации велось строительство теплотрасс и сетей водоснабжения. В результате к осени 2016 года на индивидуальное газовое отопление были переведены все учреждения соцкультбыта и более 1,3 тысячи домовладений частного и многоквартирного жилого фонда. Плата жителей за коммунальные услуги снизилась в 1,5–2 раза.Общие расходы на строительство инфраструктуры для них составили более 32 миллионов рублей.Напомним, в 2016 году на развитие газораспределительной сети Среднего Урала было направлено около 1,2 миллиарда рублей — более 600 миллионов из областной и местной казны и свыше 500 миллионов из внебюджетных источников. Техническую возможность подключения к газу получили около пяти тысяч домовладений.