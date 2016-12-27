В Нижнесергинском районе пущен крупнейший в году региональный газопровод

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

Вчера, 27 декабря, 787 семей Нижнесергинского района (305 домовладений Михайловска и 482 дома ГО Верхние Серги) получили возможность подключения к газу. По словам главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, запущенный газопровод стал самым крупным проектом газификации жилфонда Свердловской области в 2016 году.

Затраты на строительство газопровода в Михайловске превысили 18 миллионов рублей. Почти 17 миллионов рублей из них были выделены из региональной казны и 1,15 миллиона — из местного бюджета.— Через два года Михайловск станет одной из первых территорий Свердловской области со стопроцентной газификацией, — подчеркнул глава минЖКХ, присутствовавший на пуске в эксплуатацию объектов газовой инфраструктуры.