Школьники из Масловой уже год не могут переехать в новую школу

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Многострадальную школу в деревне Маслова Сосьвинского ГО не могут запустить уже год: глава муниципалитета («ОГ» за 08.12.2015) пообещал, что новое здание одной из самых маленьких школ Свердловской области сдадут в эксплуатацию к новогодним праздникам. Не сдали.

На днях Серовская городская прокуратура внесла представление директору школы и управлению образования администрации муниципалитета с требованием устранить нарушения законодательства. В пресс-службе ведомства пояснили, что в старой школе, где сейчас учатся дети, не обеспечены безопасные условия для их обучения.

Проверку школы Серовская прокуратура провела по обращению одного из родителей учеников. На днях совместно с представителями Государственного пожарного надзора, территориального отдела Роспотребнадзора, администраций школы и муниципалитета специалисты осмотрели старое здание с печным отоплением, где сейчас учатся пять школьников и работают четыре педагога. При температуре воздуха -38 градусов в коридоре старой школы было всего +4 градуса, а в кабинете — +16. Были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности: огнетушители перенесли в новое здание школы. В отношении директора романовской школы прокуратура возбудила административные дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

— Строительство новой школы фактически закончилось в октябре — сдача объекта затянулась из-за проблем с документацией. Да и подрядчик нас подвёл: по его вине строительство затянулось больше чем на полгода, компания не смогла качественно в срок выполнить поставленные задачи, а я принять незаконченное здание не мог, — рассказал «ОГ» глава администрации Сосьвинского ГО Геннадий Макаров. — Сейчас здание полностью готово, но идёт бумажная волокита. Только в среду мы получили правоустанавливающие документы на землю, сейчас предстоят проверки Роспотребнадзора и пожарных, после чего мы подадим заявку на лицензирование. По закону процедура занимает до 90 дней, но я думаю, что попросим министра образования помочь её ускорить.

Но пока новое здание с электроотоплением, где для пяти учеников закуплено современное оборудование, организован компьютерный класс и пищеблок, пустует. Что касается отопления старого здания школы — Геннадий Макаров заверил, что сейчас там проблем нет.

— На днях туда ездил мой заместитель по ЖКХ. Во время его приезда в школе было +27 градусов, а это даже слишком жарко при нормальной для школы температуре +20 градусов. Необходимый запас сухих и чуть сырых дров там есть. Видимо, на момент проверки было холодно из-за того, что подвёл кочегар: это человеческий фактор, такое бывает. Дети в безопасности.