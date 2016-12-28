У ТОРа «Краснотурьинск» появились первые резиденты

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Члены межведомственной комиссии одобрили заявки на получение статуса резидентов ТОРа от предприятий «Эпсилон» и «Завод гибких труб «Уралтрубмаш» (входят в ГК «Энергия»). Проекты будут реализованы на площадке индустриального парка «Богословский», общий объём инвестиций составит 3,6 миллиарда рублей. Предприятия будут нацелены на импортозамещение, развитие инфраструктуры региона и создание новых рабочих мест, отметили в Корпорации развития Среднего Урала.

Благодаря реализации инвестпроекта «Уралтрубмаш» в Краснотурьинске появится первый в России отечественный игрок — монополист рынка по производству гибких труб для колтюбинговых установок. В штате предприятия будет работать 49 человек, запуск производства и выпуск первой партии продукции намечен на I квартал 2018 года. Компания «Эпсилон» будет производить элементы силового каркаса для самолёта Sukhoi Superjet 100. Предполагается, что на предприятии будет работать 55 человек. Планируемый срок создания производства: конец третьего — начало четвёртого квартала 2017 года.