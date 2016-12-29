Экс-мэры дают новогодние напутствия своим преемникам

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

В прошедшем году во многих свердловских муниципалитетах поменялись главы. Новички рассказали «ОГ», как стартовали на ответственном посту, а их предшественники дали новогодние напутствия.

Алексей ШМЫКОВ, глава Каменска-Уральского:

– Знаковых событий в этом году было много. Выборы в марте и сентябре. Работа над программой главы города, которую мы приняли, посоветовавшись с общественниками. Год запомнился первыми проектами, что мы сообща реализовали в рамках этой программы – по благоустройству территории особенно. Шестью спортивными площадками, скейтпарком, восстановленным сквером в старой Красногорке. Утвердился в мысли, что у Каменска есть возможности стать более привлекательным для инвесторов, для туристов, для жителей.

Михаил АСТАХОВ, бывший мэр Каменска-Уральского, а ныне управляющий Южным округом:

– За схему избрания глав путём проведения конкурса я голосовал двумя руками, так как она открывает путь к управлению муниципалитетами профессионалам. Именно так и случилось в Каменске-Уральском. С Алексеем Викторовичем мы работали долгое время вместе – он отвечал за городское хозяйство. Затем он работал замом областного министра энергетики и ЖКХ. Огромный опыт, знание обстановки и в городе, и в целом по региону. Порадовало, что в приоритете у главы гражданские инициативы. Каменск – особенный город. Здесь не кричат, ничего не делают в пику, а работают на общее благо. Сейчас я курирую 14 муниципалитетов Южного управленческого округа, но малая родина остаётся таковой – буду поддерживать и продвигать все инициативы новой команды Каменска-Уральского.

Вячеслав ГРИБОВ, глава Красноуральска:

– Уходящий 2016 год был юбилейным для города и градообразующего предприятия. Были приняты значимые решения в социально-экономическом развитии муниципалитета: ремонте дорог, газификации посёлка Октябрьский, капитальном ремонте школ и жилого фонда. У нас открылось представительство Екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза».

Светлана Рафеева, экс-глава Красноуральска, депутат городской думы:

– Понравился подход мэра в создании команды, он успешно соединяет молодость и опыт. Желаю, чтобы всё задуманное у него удалось, и из нашего города не уезжала молодёжь. В Год экологии обязательно нужно открыть парк, создать новые места для активного отдыха красноуральцев.

Михаил Слепухин, глава Кушвы:

– Может, и нельзя назвать 2016-й для Кушвы прорывным, но сделать мы успели многое. Во-первых, начал работать новый детский сад. В Баранчинском начали капитальный ремонт спорткомплекса «Синегорец». Что касается перехода на одноглавую систему управления, то для меня она стала наказанием. Вдвоём работать было куда легче.

Сергей НОВОСЁЛОВ, экс-глава Кушвы, председатель гордумы:

– В одиночку даже гениальному человеку справиться с городскими проблемами невозможно, поэтому желаю Михаилу Владимировичу создать сильную команду управленцев и заручиться поддержкой депутатов. Планы у нас немалые: восстановить «Синегорец», построить в Кушве крытый корт, сделать Первомайскую лучшей улицей в городе, обеспечить кушвинцев чистой водой. Пусть всё это у главы получится, а я и другие депутаты ему обязательно поможем.

Дмитрий ЛЫЖИН, глава Байкаловского сельского поселения:

– Прошедший год был успешным. Мы реализовали крупный проект реконструкции улицы Мальгина. Отремонтировали не только дорожное полотно, но и сделали тротуары, остановочные комплексы. Центральная усадьба сразу преобразилась. Поменяли к зиме инженерные сети, проложили 5,5 километра газопровода.

Людмила ПЕЛЕВИНА, экс-глава Байкалово, заведующая детским садом:

– Вместе с Дмитрием Владимировичем мы работали много лет, на моих глазах человек «вырос», чему я очень рада. Хочу пожелать ему терпения и жизненной мудрости, ведь ответственность глав небольших поселений куда выше, чем их возможности. Надеюсь, что всё задуманное нами он успешно продолжит. Например, доведёт до логического завершения проект по строительству дороги на Калиновку.