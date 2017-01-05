На новый завод в Краснотурьинске трудоустроят сокращённых работников БАЗа

Новое предприятие размещено в существующих помещениях Богословского алюминиевого завода. Фото: krasnoturinsk.info

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

В последние дни уходящего года в Краснотурьинске открыли Богословский кабельный завод (ООО «БКЗ») — совместное предприятие объединённой компании «РУСАЛ» и опытно-конструкторского предприятия «ЭЛКА-Кабель» (город Пермь). Уже в первом квартале завод начнёт выпуск кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для нефтехимического, энергетического и общепромышленного рынка. Пока там работает только пять человек, в течение года будет трудоустроено ещё 100.

Производство кабелей и проводов с жилами из алюминия и алюминиевых сплавов заработает в три этапа. Первая производственная линия уже готова к запуску, к 1 июля будет запущена вторая, а до конца года предприятие должно полностью выйти на производственные показатели по загрузке. Сейчас готовится пакет документов, чтобы БКЗ мог попасть во вторую волну резидентов ТОРа и получить налоговые преференции.

— Важно, что новое предприятие полностью конкурентноспособно — аналогов на российском рынке очень мало. Запуск такого производства — это значимое событие для города и уход от монозависимости, — поделился с «ОГ» глава ГО Краснотурьинск Александр Устинов. — Завод разместился на площадках Богословского алюминиевого завода, и туда в первую очередь будут трудоустроены люди, сокращённые с БАЗа: высвободившиеся кадры пройдут переобучение и будут задействованы на новом производстве.

О создании БКЗ стало известно в ноябре, когда ОК «РУСАЛ» и ОКП «ЭЛКА-Кабель» подписали соглашение, согласно которому каждому партнёру будет принадлежать по 50 процентов капитала в совместном предприятии. Как отметил директор по новым проектам «РУСАЛа» Алексей Арнаутов, «организация совместного производства позволит компании упрочить позиции в одном из крупнейших и динамично растущих сегментов потребления алюминия — кабельно-проводниковой продукции». Общий объём инвестиций в проект составит около 19 млн доллларов. Предполагается, что объём производства составит 4,3 тыс. тонн алюминиевых изделий в год. Известно, что на территории Урала и Западной Сибири действуют около десяти крупных производителей электрокабеля.