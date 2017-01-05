Новогодние приключения ёлок

На пышминской ёлке висят светофоры, снеговики-регулировщики и гирлянды из дорожных знаков. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

Приключения, связанные с главным атрибутом Нового года — ёлочкой, на слуху в эти дни почти в каждом муниципалитете. Причём одни новости по-настоящему праздничные, а другие — с налётом грусти и даже возмущения.

Нижний Тагил

У центральной ёлки города на Театральной площади всё переливается огнями, но праздника хочется не только жителям центра города. По просьбе жителей микрорайона Выя, собравших подписи под петицией районному начальству, возле ДК «Юбилейный» соорудили-таки снежный городок. Благотворительных средств хватило на две горки, а на ёлке решили сэкономить.

Видимо, жители Выи просто не знали, где можно раздобыть бесплатное хвойное дерево, а вот в посёлке Старатель такие сведения имелись. При подготовке нового полигона в институте испытания металлов под сруб пошла замечательная ель. Она и стала украшением поселкового новогоднего городка. О близости грозного института напоминают и горки, выполненные в виде артиллерийских орудий.

Кушва

Впервые в истории города главная ёлка установлена в парке за Дворцом культуры. Ранее городок находился перед парадным крыльцом ДК, и большую часть выделяемых средств забирало заборостроение, ведь зону развлечений надо было отделять от проезжей части. Теперь таких забот нет. Парк огорожен старинными решётками. Там накануне вырубили все дикие заросли, установили светильники. На подготовку парка город выделил 300 тысяч рублей. Практически столько же кушвинцы потратили на новогодние строения. Хватило на ёлки, горки, снежные фигуры в Кушве и Баранчинском, да ещё и на новую гирлянду для посёлка Азиатского осталось.

Верхотурье

В Верхотурье новогодние гуляния на площади Верхотурского Кремля начались с большого разочарования. Только одну ночь красовалась в праздничных огнях ёлка на территории кремля. Потом к ней повадились злоумышленники. Видеокамера наблюдения зафиксировала, как трое молодых людей тянут гирлянды в разные стороны, пытаются раскачать саму ель. На следующий вечер тем же самым занялись подростки. В результате гирлянды вышли из строя. Сотрудниками музея-заповедника пришлось восстанавливать разрушенное.

Пышма

Сотрудники ГИБДД Пышминского района нарядили двухметровую ёлку безопасности возле здания отделения инспекции. В качестве украшений были взяты поделки воспитанников детских садов. Сейчас на новогоднем дереве висят светофоры, снеговики-регулировщики и гирлянды из дорожных знаков.

Заречный

Жители установили для детей во дворе многоквартирного дома небольшую ель. Однако ночью её похитили неизвестные. На местном портале жители пообещали выложить кадры с камер видеонаблюдения и заклеймить позором воришек. В ответ были опубликованы извинения, а на месте исчезнувшего дерева появилось новое (на этот раз сосна). Такая вот сказка про спасённый Новый год по-зареченски.

Екатеринбург

Глубокой ночью в квартире на улице Комсомольской загорелась новогодняя ёлка. Причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды. Площадь пожара составила один квадратный метр. В огне пострадал хозяин квартиры. С ожогами его доставили в больницу.

Серов

В Серове прошло открытие снежного городка, и местные жители активно обсуждают в соцсетях его качество. Примечательно, что большинству понравились и сказочная тематика, и снежные герои — богатыри, леший, Маша и медведь. Однако серовцы на все лады критикуют новогоднее дерево, установленное на площади. Так и пишут: главная ёлка у нас какая-то дохлая.

Село Николо-Павловское

Без единого рубля бюджетных денег устроили себе праздник жители Николо-Павловского (Горноуральский ГО). На стадионе в жгучие морозы своими руками сделали снежные скульптуры и горки. Установили и украсили ёлку, не повесив на ветви ни одной покупной игрушки.