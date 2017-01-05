В Камышлове сменился и.о. главы города

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

В последний рабочий день 2016 года, 30 декабря, дума Камышловского городского округа приняла решение о смене и. о. главы города. Вместо Олега Тимошенко обязанности главы возложены на Алексея Половникова, ранее занимавшего должность заместителя главы по социальным вопросам.

Напомним, глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев в мае 2016 года был отстранён от занимаемой должности на время следственных действий. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в результате его незаконных действий при исполнении программы по переселению людей бюджетам всех уровней был причинён ущерб на сумму около 57 млн рублей.