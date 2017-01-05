Областная газета
Земства 5 января 2017, 20:00

В Екатеринбурге началась избирательная кампания в гордуму

  • Опубликовано в №1 от 05.01.2017

Избирательная комиссия Екатеринбурга назначила довыборы депутатов городской думы на 19 марта 2017 года.

Дополнительные выборы будут проводиться по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14: мандаты в этих округах стали вакантными из-за досрочного прекращения полномочий Светланы Учайкиной, ставшей министром культуры Свердловской области, и Игоря Володина, избравшегося депутатом Заксобрания региона. Выдвижение кандидатов началось 30 декабря 2016 года и продлится по 27 января 2017 года включительно.

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