В Рудянском сельсовете собрали урожай мандаринов

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

Сотрудники Рудянской сельской администрации собрали урожай цитрусов с мандаринового деревца, посаженного 45 лет назад. Его в начале 1970-х в сельсовет принесла тогдашний секретарь Ольга Николаевна Дружинина.

Уход за южным деревом переходил по наследству от одного секретаря к другому. Сейчас за растением ухаживает делопроизводитель Надежда Чернышова — удобряет землю и прищипывает цветки. В связи с тем, что мандарин цветёт обильно, Надежда оставляет только 20–30 бутонов, чтобы растению хватило сил для вызревания плодов. Чтобы плоды не мельчали, каждый второй год деревце отдыхает — все бутоны отрываются.