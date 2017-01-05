Областная газета
Земства 5 января 2017, 20:00

Тагильские дети не попали в цирк из-за неисправных автобусов

  • Опубликовано в №1 от 05.01.2017

Поездка детей из Нижнего Тагила в цирк Екатеринбурга сорвалась из-за технических неисправностей автобусов. Их накануне выявили инспекторы ГИБДД.

71 ребёнок из Нижнего Тагила получил приглашение в екатеринбургский цирк. Это была награда за успешный год победителям предметных олимпиад, спортивных состязаний. Городское управление образования заключило договор о перевозке детей с предпринимателем. Накануне поездки два автобуса, вышедших в рейс, были проверены сотрудниками ГИБДД.

— Данные транспортные средства запрещены к эксплуатации в связи с разбитыми лобовыми стёклами. Также на одном из автобусов шины на передних колёсах не соответствуют зимнему сезону, — пояснил начальник ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолий Чернов.

Водителей оштрафовали, а поездку детей отменили. В Екатеринбург отправили представителей управления образования, чтобы получить подарки, а представление тагильские отличники так и не увидели.

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