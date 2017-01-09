Уроженец Узбекистана вдохновляет на рекорды кушвинских атлетов

Равиль Диганшин — достойный пример для своих учеников. Спортсмен активно тренируется и выигрывает соревнования разных уровней. Фото: из личного архива

Опубликовано в №002 от 10.01.2017

Полтора года назад профессиональный спортсмен из Узбекистана Равиль Диганшин оформил российское гражданство и переехал в Кушву. Сейчас он преподаёт физкультуру в школе, ведёт секцию тяжёлой атлетики. А кроме того, привлекает к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями, поскольку сам с детства имеет группу инвалидности.

Равиль родился в городе Чирчике в 30 километрах от Ташкента. Вырос в семье профессиональных спортсменовс 12 лет начал тренироваться сам. Освоил сразу несколько дисциплин: толкание ядра, метание копья и жим штанги лёжа. После училища олимпийского резерва он окончил Институт физической культуры и спорта и начал получать приглашения на соревнования. В 2006 году победил на чемпионате мира в Южной Корее, а затем стал серебряным призёром Паралимпийских игр в Пекине и Азиатских игр в Малайзии.

После болезни Равиль на некоторое время ушёл из большого спорта. Несколько лет он работал тренером в училище, но возможностей для самореализации не хватало. И тогда Равиль решил переехать в Россию.

— Как получилось, что при переезде из всех российских городов вы выбрали маленькую Кушву?

— Здесь уже давно живёт мой отец, и, когда я приезжал к нему в гости, город мне понравился — небольшой, уютный и в то же время с богатыми спортивными традициями. Отец помог с регистрацией, потом я купил здесь квартиру, скоро ко мне приедут жена с ребёнком.

— С поиском работы проблем не возникло?

— Я работаю учителем в городской школе № 6 с нагрузкой 24 часа в неделю и параллельно — тренером по тяжёлой атлетике в спорткомплексе «Горняк», куда раньше ходил заниматься. Самых перспективных учеников приглашаю в секцию — постоянно её посещают человек 15. Приходят в зал и взрослые, в том числе — с ограниченными возможностями. Сам я никогда не считал себя инвалидом: мои спортивные результаты может повторить не каждый здоровый человек. Но таким людям нужна поддержка, чтобы они могли поверить в свои силы и начать заниматься.

Про мечту вернуться в большой спорт Равиль не забыл. После переезда он первым делом связался с центром паралимпийской подготовки «Родник» в Екатеринбурге. Прошлой весной спортсмен выиграл областные соревнования в толкании ядра, а в этом — готовится к участию в чемпионате России.