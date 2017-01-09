В Ревде составили гигантскую автоёлку

Автоёлку сфотографировали сверху с помощью квадрокоптера. Фото: Александр Троценко

Опубликовано в №002 от 10.01.2017

Ревдинские водители единственные в области приняли участие во всероссийском флешмобе. В рождественские праздники автомобилисты построили ёлку из 74 автомобилей.

Акцию на парковке у торгового центра организовал ревдинский фотограф Александр Троценко. На страничке в соцсетях он выложил схему расстановки машин и предложил отметиться под фотографией всем, кто хочет присоединиться к флешмобу. Некоторые подключались к действу уже во время акции. После того, как машины с помощью троса расставили в нужном порядке, автовладельцы сели в них и включили фары, имитируя новогодние огни.

Аналогичные флешмобы прошли ещё в нескольких российских регионах. Первыми эту идею реализовали челябинские автомобилисты. Их автоёлку из 90 автомобилей показали почти на всех телеканалах США, после того, как видео о «суровых челябинцах» попало в популярное американское телешоу RightThisMinute. Акцию внесли в Книгу рекордов России, однако автомобилисты из других городов уже установили новые рекорды. Так, в Красноярске ёлку составили из 100 автомобилей, а в Уфе — из 215 авто. Звезду для ёлки построили из автомобиля скорой помощи и трёх патрульных машин. Туляки соорудили из машин гигантскую снежинку, жители Астрахани — снеговика, а павлодарцы — циферблат часов.

А самую большую ёлку — из 400 автомобилей — зажгли в Санкт-Петербурге.