В области поднимают цену на проезд в автобусах

Опубликовано в №002 от 10.01.2017

В ряде муниципалитетов региона выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики подняли тарифы в связи с постановлением Регио-нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2016 № 239-ПК об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Как рассказали в местных администрациях, больше за проезд на автобусах и маршрутных такси стали платить жители Новоуральска, с нового года стоимость проезда выросла с 16 до 18 рублей. На ряде городских маршрутов Серова билеты подорожали с 16 до 18 рублей. В Ревде тариф подняли на рубль — с 19 до 20 рублей. А вот в Красноуфимске накануне Нового года произошла обратная ситуация. Там прокуратура добилась снижения необоснованно высокой стоимости проезда: с июня позапрошлого года перевозчики брали с пассажиров 19 рублей при установленном в городе предельном тарифе в 16 рублей. Сейчас билеты подешевели на три рубля.

Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, отложенный ещё с прошлого года, должен решиться на этой неделе. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информполитики губернатора.