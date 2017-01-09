Областная газета
Земства 9 января 2017, 18:23

Региональные программы капремонта проверит Генпрокуратура

  • Опубликовано в №002 от 10.01.2017

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Кремля. Особое внимание уделят проверке решений, принятых по многоквартирникам с высокой степенью физического износа конструкций и домов — объектов культурного наследия. Доклад должен быть представлен до 1 октября.

По итогам прошлого года собираемость взносов за капремонт в России возросла в среднем почти на десять процентов — с 74 до 83 процентов. Между тем с начала этого года в ряде регионов РФ в связи с ростом цен на стройматериалы выросли тарифы. В нашей области за один квадратный метр жилплощади придётся платить 9 рублей вместо 8 рублей 52 копеек.

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