Региональные программы капремонта проверит Генпрокуратура

Опубликовано в №002 от 10.01.2017

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Кремля. Особое внимание уделят проверке решений, принятых по многоквартирникам с высокой степенью физического износа конструкций и домов — объектов культурного наследия. Доклад должен быть представлен до 1 октября.

По итогам прошлого года собираемость взносов за капремонт в России возросла в среднем почти на десять процентов — с 74 до 83 процентов. Между тем с начала этого года в ряде регионов РФ в связи с ростом цен на стройматериалы выросли тарифы. В нашей области за один квадратный метр жилплощади придётся платить 9 рублей вместо 8 рублей 52 копеек.