Для Европы — аномально, для Урала — нормально

Как шутил сатирик Михаил Задорнов: «В минус 25 русские прекращают есть пломбир на улице и переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли». Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №002 от 10.01.2017

Нынешняя зима обещает стать самой холодной за последние 120 лет. В странах Европы непривычные 20-градусные морозы и снежные бури заблокировали движение на дорогах, нарушили железнодорожное и паромное сообщение, оставили без света, отопления и воды сотни населённых пунктов и вызвали панику у населения. В то время как в Ватикане при минус 5 папа Римский распорядился выдавать бездомным тёплые спальные мешки, а в Сербии в минус 27 объявили высший, «красный» уровень опасности, в Москве после самой холодной за 125 лет рождественской ночи с температурой минус 29,8 градуса около 500 участников выехали на улицы города на велопарад, а жители нашей области в новогодние каникулы не теряли самообладания даже в 40-градусную стужу.

Прошедший ноябрь стал самым холодным для нашей области за последние 15 лет, ниже нормы на 4–6 градусов была зафиксирована и средняя температура воздуха в декабре. Январь тоже идёт на рекорд: в первую неделю года в некоторых районах области столбик термометра снова опускался до минус 35–40 градусов.

ЖКХ

В новогодние каникулы по распоряжению министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова во всех муниципалитетах области работали горячие линии. Предприятия жизнеобеспечения были переведены на усиленный режим работы, сформированы аварийно-восстановительные бригады. И эти меры очень пригодились. За неделю на объектах коммунальной инфраструктуры области зарегистрировали 12 аварийных ситуаций. Порывы сетей водоснабжения произошли в Екатеринбурге, Качканаре, Нижних Сергах, в посёлке Привокзальный Верхотурского района, с электричеством проблемы возникли в Дегтярске, Серовском и Первоуральском городских округах, с теплоснабжением — в Ирбите.

В Нижнем Тагиле 5 января прорвало трубы отопления в Гальяно-Горбуновском массиве. Коммунальные службы отреагировали оперативно, но быстро устранить протечку не удалось. Рабочие трудились на объекте до глубокой ночи, всё это время теплоснабжения в домах не было.

Утром местных жителей ожидал неприятный сюрприз: выезды из дворов и ближайшие дороги, сначала затопленные, а затем замёрзшие на 30-градусной стуже, превратились в ледяной каток. Тагильчане отшутились: «По нашим кварталам теперь только на танке ездить».

6 января на остывшие батареи пожаловались жители Ленинского посёлка в Каменске-Уральском. Ленинцы написали о проблеме на городской сайт. Уже через несколько часов под публикацией оставил комментарий директор управляющей компании Геннадий Виноградов: котёл отремонтирован и будет выведен на рабочую нагрузку с восьми вечера. Слово своё он сдержал, вечером под комментарием появились сообщения ленинцев о том, что батареи теплеют.

Морозы отразились и на платежах свердловчан за коммуналку. Напомним, с июля прошлого года ежемесячная сумма к оплате за теплоснабжение зависит от фактического объёма потреблённой энергии. Чем холоднее за окном, тем выше температура теплоносителя, а соответственно — «ценник» в квитанции. Поэтому в ноябре и декабре суммы в счетах за тепло были на одну-две тысячи рублей больше.

В Риме, где температура на днях опустилась до минус пяти градусах,одним из самых обсуждаемых событий стали замёрзшие впервые за много лет фонтаны. На Урале диковинные для европейцев холода - в порядке вещей. В 30-градусные морозы люди путешествуют, катаются на горках, а иногда - даже летают в больницы на самолётах. Фото: Павел Ворожцов

Транспорт

В регионе есть 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае чрезвычайных ситуаций займут свои места на автодорогах в кратчайшие сроки. Однако в отдельных случаях на помощь приходят неравнодушные водители.

В субботу на седьмом километре трассы Ивдель — ХМАО сотрудники ДПС спасли замерзающую семью. У машины пробило колесо, когда водитель в 38-градусный мороз вместе с женой возвращался из Екатеринбурга в посёлок Пионерский. Поменять колесо самостоятельно мужчина не смог, так как из-за холода болты примёрзли. Тогда сотрудники ГИБДД довезли путешественников в патрульном автомобиле до ближайшего кафе, напоили чаем и помогли заменить колесо в сервисе. После этого супружеская пара продолжила свой путь.

На следующий день на трассе между Невьянском и Нижним Тагилом сломался рейсовый автобус, в котором находились 40 пассажиров. Помощь им оказали проезжавшие мимо автомобилисты. Водители начали останавливаться возле автобуса, предлагая подвезти людей до ближайших населённых пунктов или даже до пункта назначения.

— В этот момент на улице температура воздуха опустилась до минус 33 градусов Цельсия. Среди пассажиров были женщины с детьми. Их забирали в первую очередь. Позднее остановился автобус и забрал оставшихся, — рассказал в Интернете очевидец происшествия.

В аэропорту Кольцово вчера утром из-за морозов задержали самолёт авиакомпании «Ямал» до Салехарда и Нового Уренгоя. За ночь самолёт замёрз и не завёлся, из-за этого вылет отложили на четыре часа.

Благотворительность

В морозы уральцы помогают не только на дорогах.

Так, волонтёры качканарского храма приобрели тёплый вагончик, где по воскресе­ньям бездомные могут по­есть горячего мясного супа и каши — деньги на питание жертвуют прихожане. Три раза в неделю кормят бездомных и в Нижнем Тагиле. Каждую неделю волонтёры раздают по две тысячи порций супа. Хотя бездомные граждане не читают газет и не смотрят ТВ, о местах выдачи бесплатного обеда и времени прибытия волонтёрских групп они отлично информированы.

А сотрудники 77-й пожарно-спасательной части посёлка Баранчинского развернули пункт обогрева и полевую кухню на площади с ледяными горками. После катания на морозе желающие могли погреться в палатке с печным отоплением и выпить горячего чаю.