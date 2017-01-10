Администрация Заречного подала в суд на подрядчика

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Администрация ГО Заречный подала в суд на ООО СК «МадисСтрой» — компания должна была капитально отремонтировать дорогу по улице Мира.

Судебное заседание по иску назначено на 17 января, сообщили в пресс-службе администрации. Закончить работы подрядчик должен был до 30 октября прошлого года. Однако была выполнена только часть работ.

Муниципальный контракт на 23,4 миллиона рублей был заключён 27 июня 2016 года. Работы велись с отставанием от утверждённого календарного графика и выполнялись некачественно. В связи с многочисленными предписаниями в адрес подрядчика от организации, осуществляющей строительный контроль, акты о приёмке выполненных работ не подписывались и оплата не производилась. В конце октября прошлого года подрядчик в одностороннем порядке, без объяснения причин прекратил все работы, вывез дорожную технику. На предъявленные претензии подрядчик ответов не представил. Контракт на данный момент не расторгнут.