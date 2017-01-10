Главу Арамиля "задержали"

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Глава Арамильского ГО Владимир Герасименко может переработать на посту главы около полугода: срок его полномочий закончился ещё осенью, а выборы, вероятно, пройдут только в апреле. Причина такой задержки — несвоевременно внесённые поправки в устав муниципалитета (о переходе к непрямым выборам главы). Это уже не первая такая ситуация в области.

«ОГ» неоднократно писала про думу Артёмовского ГО, которая только с 15-го раза приняла поправку в устав о переходе на новую модель выборов главы — поэтому экс-глава муниципалитета Ольга Кузнецова тоже проработала на несколько месяцев дольше положенного. Поправки в устав Арамильского ГО тоже должен был принять ещё прошлый состав думы.

— Но, как вы знаете, около полугода по заявлению депутатов дума была признана нелегитимной (депутаты пожаловались на нехватку кворума в Свердловский областной суд, который признал представительный орган неправомочным с конца марта до новых выборов, которые прошли 18 сентября прошлого года. — Прим.ред.) и, соответственно, не могла вносить поправки в устав. Всего мы должны были привести в соответствие с федеральным законодательством порядка 16 пунктов, — рассказал «ОГ» Владимир Герасименко. — По уставу муниципалитета я сейчас являюсь законным главой до выборов нового мэра — могу подписывать документы, принимать решения.

В думе муниципалитета «ОГ» обозначили ещё одну причину задержки.

— Прошлый состав думы и администрация округа не-своевременно опубликовали порядок внесения предложений граждан при проведении публичных слушаний. Это обязательная процедура для внесения изменений в устав, — пояснила «ОГ» председатель думы Арамильского ГО Светлана Мезенова. — До 30 декабря прошлого года мы публичные слушания провели и собрали предложения граждан. В этот четверг на заседании думы депутаты должны принять устав, после чего мы отправляем документ в Минюст, где в течение 30 дней его должны зарегистрировать. После этого мы сможем сформировать положение о выборах, где будут прописаны сроки формирования конкурсной комиссии, подачи документов и так далее. Нужно понимать, что за два-три дня конкурс не провести. Думаю, что его депутаты примут без лишних вопросов, поскольку будем использовать опыт муниципалитетов, которые уже провели выборы по новой системе.

Как ранее писала «ОГ», муниципальные думы должны приводить свои уставы в соответствие с федеральным и региональным законодательством в течение трёх месяцев после изменения определённой нормы. Закон о переходе на новую модель избрания глав Заксобрание области приняло в конце марта. По словам Владимира Герасименко, нарушения законодательства в ситуации с Арамильской думой нет, поскольку прокуратура уже в неё вмешивалась, и сейчас, по сути, администрация и депутаты выполняют её предписание. То есть судьба Артёмовской думы, оказавшейся на грани роспуска (там даже после вмешательства прокуратуры депутаты не приняли поправку в устав и довели дело до суда), ей не грозит. Равно как и Режевской думы, распущенной в октябре 2015 года, в том числе — из-за отказа вносить изменения в устав городского округа в соответствии с законами РФ.