В трёх муниципалитетах обновляют мосты через реки Нейву и Сусатку

Первые сваи нового моста в селе Невьянское были вбиты 4 июня 2014 года. Фото:«Мелиострой»

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Губернатор утвердил проекты межевания и планировки территории для размещения новых и реконструируемых объектов.

Первый мост через Нейву расположен в Алапаевском районе в селе Невьянское. Его возвели взамен старого, который затапливало водой. Строительством объекта занималась компания «Мелиострой». По словам заместителя главного инженера компании Дениса Шаламова, движение транспорта по новому мосту началось в декабре 2016 года, сейчас специалисты заканчивают рекультивацию берега. Длина построенного участка составила 540 метров, сам переход через реку — 136,5 метра. В отличие от старого, новый мост предназначен для двухстороннего движения автомобилей.

Также предполагается реконструкция моста через реку Сусатка в Туринском городском округе. Он соединяет деревню Бушланово, сёла Ленское, Новое Шишкино, Жуковское с Туринском и Екатеринбургом. Общая длина моста составит 690 метров, длина мостового перехода — 77,26 метра.

— Сейчас мост представлен в деревянном исполнении и уже в таком состоянии, что его надо менять. По нему скоро будет опасно ездить, а между тем люди добираются по нему в больницу в районный центр, по мосту осуществляется доставка медикаментов и продуктов в сельские территории. Реконструкция моста будет важным для нас событием. Мы надеемся, что это произойдёт в 2017 году, — прокомментировал «ОГ» глава Туринского ГО Андрей Белоусов.