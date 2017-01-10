Президент поручил отремонтировать дорогу до Серебрянки до лета

В 2016 году областное правительство выделило на ремонт дороги 11 миллионов рублей. Фото: tagilka.ru

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Президент России Владимир Путин по итогам прошедшей 23 декабря пресс-конференции поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву «принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение». Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. Отчитаться о его выполнении глава региона должен до 1 июня нынешнего года.

О состоянии дороги до Серебрянки на пресс-конференции Владимиру Путину рассказал журналист Максим Румянцев. Президент пообещал обратить внимание губернатора на проблему и отметил, что «все жители России, независимо от места проживания, имеют право на пользование благами цивилизации».

После пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев поручил областному минтрансу в 2017 году провести ремонт и укрепление отдельных участков дороги. По его словам, сложность вопроса в том, что стоимость строительства дороги с загруженностью всего 300 автомобилей в сутки составляет около 1,5 миллиарда рублей.

К счастью, как ранее отмечала «ОГ» (в номере за 27.12.2016), вопрос уже перестал быть острым — дорога последний год поддерживается в рабочем состоянии.

Напомним, «ОГ» неоднократно писала о дороге до Серебрянки — публикации можно найти в номерах за 11.11.2014, 11.06.2015, 20.10.2015, 25.12.2015, 10.09.2016 и так далее.