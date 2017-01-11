Жители Асбеста замерзают

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Жители отдалённого района Асбеста, который местные жители называют Посёлок 101-го квартала, второй месяц жалуются на перебои с отоплением. Владельцы отдельных квартир отмечают, что температура теплоносителя в батарее более чем на 10 градусов ниже нормы, и винят в своих бедах МУП «Горэнерго». На предприятии утверждают, что котельная работает стабильно и тепло до домов и учреждений доходит, но обслуживающая компания не может его эффективно распределить.

О своей проблеме асбестовцы заявляли и ранее, но в администрации их тогда заверили, что примут меры, и волнения утихли. Однако в морозы, которые пришли на Средний Урал несколько дней назад, ситуация возобновилась. Жильцы квартир жалуются на холод в комнатах, особенно по ночам. Говорят, что многие из них за последние дни успели простыть.

Как выяснила «ОГ», в администрации муниципалитета и МУП «Горэнерго» в курсе проблемы, коммунальщики даже неоднократно выезжали на обследование участка.

— Мы мониторили ситуацию и до, и после Нового года. Котельная работает в автоматизированном режиме, без сбоев, всё стабильно с начала отопительного сезона и до сегодняшнего дня. Однако чтобы снять напряжённость, мы приехали в посёлок, — рассказывает директор МУПа Максим Жиляков. — Мы несколько раз обследовали сети, обходили теплотрассу, спускали воздух. Все участки за-изолированы, воздуха в сетях нет. Более того — вода, которая выходит из котельной, доходит и до учреждений, и до многоквартирников, коих в районе менее десятка, с нужной температурой. Но дальше, в зоне ответственности обслуживающей компании, батареи холодные. В школе, например, на теплосчётчике температура — плюс 70, а на батарее — 39–40. Все проблемы идут из-за неэффективной работы обслуживающей компании. Раньше этим занималась управляющая компания, но она находится в стадии банкротства.

Связаться с обслуживающей компанией «ОГ» не удалось. По мнению представителей «Горэнерго», решить ситуацию можно, заменив трубы и стояки. Но процесс тормозится из-за необходимости финансовых вложений. Соответствующие переговоры с обслуживающей компанией ведутся.