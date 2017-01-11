В Первоуральске проявили экологическую бдительность

Обледеневшие чёрные куски уже успело засыпать новой порцией снега. Фото: Анна Неволина

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

После новогодних каникул на сайте Pervo.info появилось сообщение о свалке грязного снега неподалёку от реки Чусовая. Такое начало Года экологии обеспокоило первоуральцев. На место складирования отправились сначала местные журналисты, а затем специалисты бюджетного учреждения «Экофонд».

Город взбудоражили сообщения о том, что грязный снег с улиц вывозят в лесной массив за городское кладбище. «Терриконы» растут в 500 метрах от русла Чусовой. Неужели всё это добро по весне поплывёт в великую уральскую реку? Чтобы проверить версию об экобомбе, первоуральские журналисты отправились на экскурсию по чёрным кучам, после чего красочно описали их в издании «Городские вести»:

«За городским кладбищем, метров на 800 в лес, лежат горы грязного снега. О том, что он появился там не с неба, свидетельствует, во-первых, его огромное количество, а также цвет — чёрно-серый. Из гигантских спрессованных валунов торчат пустые пивные бутылки, ветки и пакеты», сообщалось в газете.

В бюджетном муниципальном учреждении «Экофонд» поначалу подтвердили, что снег в лесу за кладбищем складировать нельзя. Однако после выезда специалистов на место выяснилось, что свалка вполне легальна.

— Эта площадка выделена под складирование снега и согласована со всеми инстанциями: управлением архитектуры, Водоканалом и Роспотребнадзором, — сообщил директор «Экофонда» Александр Цедилкин.

Он также отметил, что никакой угрозы для экологии этот грязный снег не представляет.

— После снеготаяния будет проведена уборка территории, — пообещал директор, — площадка будет засыпана грунтом, а мусор мы вывезем и утилизируем. В Чусовую никакие вредные вещества не попадут ни в коем случае.

Первоуральские журналисты могут считать Год экологии своим годом, ведь они — настоящие стражи чистоты в городе. Вместе с коммунальщиками и неравнодушными читателями издание «Городские вести» создаёт народную карту свалок. К сожалению, адресов на ней до сих пор очень много. Чаще всего это окраины частного сектора, гаражи и коллективные сады.