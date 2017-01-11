В Красноуральске без света и холодной воды осталось 2 тысячи человек

Энергетики монтируют резервную линию. Фото: Наталья Балдова

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

10 января около полуночи произошёл обрыв линии электропередачи 35 кВ, принадлежащей Красноуральскому химзаводу. Без электроснабжения остались две тысячи жителей посёлка Пригородный под Красноуральском, а также котельная, насосная станция и объекты канализации. Была приостановлена подача холодной воды населению.

Причины аварийной ситуации устанавливаются. Но энергетики говорят, что скорее всего проблема заключается в ветхости сетей.

Устранять последствия пришлось «Свердловэнерго» (филиал «МРСК Урала»). Уже к полуночи специалисты доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты. Последним трём многоэтажкам, где проживают 700 человек, свет дали 11 января в начале пятого вечера.

К ночи того же дня энергетики должны были смонтировать резервную линию электропередачи длиной 5,5 километра и запитать потребителей по новой надёжной схеме. Ситуация находится на контроле прокуратуры Красноуральска, которая внесла главе городского округа и руководителю Нижнетагильских электрических сетей представления с требованиями устранить нарушения.