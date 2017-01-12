Экологи Дегтярска оставят город без денег

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Дегтярские экологи ждут назначения нового главы округа, чтобы пойти в суд. Тяжбы начнутся в том случае, если новый градоначальник не отзовёт разрешение на строительство нового корпуса «Дегтярского литейно-механического завода», которое выдал и. о. главы Игорь Бусахин. По их мнению, предприятие способно нанести вред окружающей среде.

— Если следующий глава побоится отозвать ранее выданное разрешение, то мы будем решать эти вопросы в суде. Мы уже провели консультации с юристами, — резюмировал депутат, ратующий за экологию, Даниэль Марголис.

Сам Бусахин уверен, что финансовая выгода от локализации крупных предприятий важна для местного бюджета, однако и экологическая сторона вопроса не остаётся без внимания.

— Жители «показывают пальцем» на все предприятия, какие бы мы не начинали заводить на территорию: казна пустая, но нам ничего не надо. По «Дегтярскому литейно-механическому заводу» были проверки, и ничего не выявлено. Но мною был вызван руководитель предприятия, и я потребовал от него произвести техперевооружение. Данным вопросом он сегодня активно занимается, — заверил чиновник.

Экологи-активисты из СРОО «ГражданинУрала», возглавляемой Даниэлем Марголисом, ранее уже выбили крупного инвестора из Дегтярска. Многочисленные протестные акции вынудили собственников ООО «Национальная сурьмяная компания» отказаться от реализации проекта строительства завода. Наиболее вероятной площадкой для строительства сурьмяного предприятия стал Асбест.