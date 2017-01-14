Тагильчанин собрал коллекцию минералов на испытаниях танков

Герман Моргунов собрал около 800 образцов. Фото: Ольга Пермякова

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Герман Анатольевич Моргунов более полувека работал в конструкторском бюро танкостроения Уралвагонзавода, отвечал за испытания военной техники. В 70-е годы увлёкся минералогией, создав уникальный частный музей. Большинство образцов геологической коллекции он привёз с полигонов.

Работа у Германа Анатольевича была сколь интересной, столь и секретной. В кругу его коллег слово «танк» никогда не звучит — только «изделие». При разработке очередного изделия тагильские танкостроители нещадно его экзаменуют сначала на собственном полигоне, затем в разных климатических зонах. Машина должна выполнять поставленные задачи в любых условиях. К тому же при выпуске однотипных танков необходимо выбрать лучший.

Представляете, сколько было «вспахано» в 80-е бездорожья, прежде чем Т-72 был признан самым-самым? Вместе с экипажами на все испытания выезжали инженеры. Герман Моргунов был одним из них.

— Испытания шли в каракумских песках, белорусских болотах, в горах Кавказа. Три новых года встречал в Забайкалье. Командировки длительные — по три месяца. Вот и пристрастился к геологии, — рассказал «ОГ» Герман Анатольевич.

За годы испытательных странствий Моргунов собрал около 800 образцов. Среди них лазуриты, турмалины, сердолики, агаты. Есть и кусочек метеорита, найденный в кратере Жаманшин в Казахстане. Наиболее ценные камни стали подарком нижнетагильскому музею-заповеднику «Горнозаводской Урал». Музейщики благодарны дарителю за лучистые сростки чёрного шерла, кристаллы розовой шпинели и голубого топаза, за малахит и серебристый молибденит.

Оставшиеся на полках в квартире Моргуновых минералы, может, и не имеют высокой научной ценности, зато за каждым — удивительная история.

Например, халцедон с реки Онон — напоминание о бесснежных зимах Забайкалья, когда уровень воды резко понижается и обнажается дно рек. Вот и выходят камушки наружу.

Если о профессии Герман Анатольевич подробно распространяться не имеет права, то о драгоценном хобби он может говорить часами. С юмором рассказывает даже трагические истории. Например, как его чуть не завалило в шурфе, когда он добывал друзу горного хрусталя. Моргунова постоянно приглашают с лекциями в школы, а недавно он стал героем проекта «Письма из провинции» канала Культура.