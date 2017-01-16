На дорогу до Серебрянки губернатор выделил 100 миллионов рублей из резервного фог

Дорога на Серебрянку. Фото: Евгений Куйвашев

Опубликовано в №7 от 17.01.2017 «На дорогу до Серебрянки выделят 100 миллионов рублей»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на выходных побывал в селе Серебрянка и деревне Верхняя Ослянка (ГО Нижний Тагил).

По итогам рабочей поездки по решению главы региона на ремонт автодороги до этих населённых пунктов будут дополнительно направлены средства из резервного фонда области. Общая сумма составит более ста миллионов рублей.

Проинспектировав дорогу, губернатор дал поручения расширить её зауженные участки, обеспечить мобильную связь на всём пути следования и отремонтировать мост через реку Серебряная. Продолжатся и начатые в этом году ремонты аварийных участков трассы.

— Есть поручение президента Владимира Путинапо приведению к 1 июня автомобильной дороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение. Будем работать, чтобы сделать всё возможное для его исполнения, — заверил жителей села Евгений Куйвашев.

Также по просьбе сельчан в Серебрянке построят пожарное депо и откроют аптечный пункт.