Людмила Бабушкина отправила Валентина Лаппо проверять Администрацию Екатеринбурга

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. Фото: Алексей Кунилов.

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поручила руководителю профильного комитета Валентину Лаппо разобраться в предложениях горадминистрации по изменению маршрутной сети уральской столицы, которые вызвали неоднозначную реакцию у горожан, и защитить интересы екатеринбуржцев.

— Публикация постановления администрации Екатеринбурга о ликвидации более 100 маршрутов общественного транспорта, в том числе 89 маршрутов автобусов, 18 — трамваев и восьми — троллейбусов вызвала большую обеспокоенность жителей города, — отметила Людмила Бабушкина. — В прошлом году специальная комиссия Законодательного собрания изучала вопрос убыточности перевозок общественного транспорта, у нас есть специалисты, глубоко погружённые в тему. Используя этот опыт, необходимо детально изучить вопрос, убедиться, что интересы жителей Екатеринбурга не пострадают, особенно интересы пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детьми. Вы возглавляете профильный комитет — по развитию инфраструктуры и жилищной политике, поэтому прошу вас создать комиссию.

Законность действий горадминистрации по введению новой схемы поставила под вопрос и прокуратура. Как сообщили в ведомстве, сотрудники проверят законность установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов общественного транспорта, проанализируют доступность общественного транспорта для жителей различных районов города и оценят законность постановления о транспортной реформе, опубликованного на сайте мэрии 29 декабря прошлого года.