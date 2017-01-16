«В городе негде отдохнуть»

Проблемы городского округа Ирина Тейшева намерена решать точечно. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в № 7 от 17.01.2017

20 декабря дума Ревды выбрала мэром Ирину Тейшеву, которая до этого занимала пост замглавы администрации по бюджету, финансам и экономической политике. Накануне нового года глава официально приступила к своим обязанностям. и с этого же времени администрация перешла на «одноглавую» систему управления. В первые дни работы «ОГ» спросила Ирину Тейшеву о том, как она планирует реализовать в округе стратегические проекты, которые сама же прописывала.

— Ирина Анатольевна, в последнее время всё чаще главами муниципалитетов становятся женщины. Что подтолкнуло к такому шагу вас?

— По гендерному признаку я бы управленцев не делила: ты или можешь быть управленцем, или не можешь. Трудности, с которыми я столкнулась в начале работы, касаются сферы ЖКХ и дорожной деятельности — это самая объёмная сфера, и проблем здесь традиционно больше, чем в остальных. Легче в том плане, что я три с половиной года занималась разработкой стратегических документов по развитию городского округа и формированием программного бюджета в должности заместителя главы администрации. Было бы логично продолжить реализацию проектов, но уже с новыми полномочиями. А кроме того, это мой родной город, и мне очень хочется сделать его лучше.

— Какими проектами займётесь в первую очередь?

— Уже взялись за продолжение строительства очистных сооружений. Несмотря на некоторые организационные сложности, в этом году нам нужно сдать первый пусковой комплекс. Сейчас идёт строительство станции водоподготовки, дальше необходимо строительство водовода. Готовимся к строительству новой школы на 500 мест в районе Кирпичного завода. Это посёлок в черте города: он густонаселённый, но школы там нет. Кроме того, к посёлку прилегает часть городского частного сектора, детей подвозят на автобусе в школу № 1. В первом квартале планируем провести конкурсные процедуры, во втором — начать строительство. Дороги, конечно, — наша боль, как и во многих территориях — здесь по мере сил будем использовать все возможные ресурсы, чтобы приводить их в должное состояние. Хочется разобраться с уличным освещением в сельских населённых пунктах: проблема освещения остро стоит в посёлке Крылатовком и селе Кунгурка. Сейчас взаимодействуем с МРСК по этому вопросу.

— В 2014 году ребята из местного военно-патриотического клуба «Омега» представили губернатору и председателю правительства области разразработанный ими проект учебного военно-спортивного центра. Он будет реализован?

— Это хороший, но дорогой проект, его стоимость составляет 50 млн руб. Реализация проекта запланирована в рамках муниципальной программы, пока ждём появления соответствующей государственной программы Свердловской области для получения софинансирования. Ориентировочный срок реализации — 2019–2020 годы.

— А чего вам не хватает в городе как простому жителю?

— Мест массового отдыха. Места работы у нас есть — это хорошие предприятия, которые стабильно себя чувствуют. А вот отдохнуть и сходить куда-то с семьёй у нас некуда. Мне бы очень хотелось, чтобы такие места появились. У нас есть замечательные парк Дворца культуры, который очень хочется реанимировать. Я его с детства помню. Там были аттракционы, все семьями туда выходили. Реанимация парка — это ближайшая перспектива. Благоустройство Парка Победы планируется в рамках развития программы моногорода — на территории парка планируется организация летней зоны отдыха для детей. А если глобально — хотелось бы привести в порядок нашу набережную. Ну это пока не готовый проект, а проектное видение.

— Как семья отреагировала на повышение?

— Родные волнуются за меня, но говорят, что очень мной гордятся.

— Как вы эмоционально восстанавливаетесь после работы?

— В зимнее время люблю посидеть с хорошей книжкой. Люблю детективы, из зарубежных авторов мне нравится Стивен Кинг, из наших — Елена Михалкова. В летний период работаю на приусадебном участке — это моя отдушина.