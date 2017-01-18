Муниципальные думы избавились от партсписков

Большинство первоуральцев на публичных слушаниях поддержали систему «один округ — один депутат». Фото: Максим Кравчук

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Серовская и первоуральская думы решили отказаться от выборов по партийным спискам и голосовать за депутатов только по одномандатным округам. Ранее на мажоритарную систему перешли думы Горноуральского и Полевского ГО, Ирбитского и Нижнесергинского районов.

В Серове действующий созыв гордумы избирался по смешанной системе: в каждом из четырёх избирательных округов выбирали по три депутата, ещё 13 избирались по партийным спискам от четырёх партий.

— Когда депутаты избирались только по округам, у жителей вопросов не возникало. Последние выборы проводили по смешанной системе, и люди жаловались, что не понимают, как работать с депутатами, избранными по партийным спискам, и к кому обращаться на своём участке, — рассказал «ОГ» зампредседателя думы Серовского ГО Александр Якимов. — Переход обсуждали больше года, в итоге решили, что надо попробовать вернуться к привычной для нас системе.

Если проект будет принят на заседании думы и пройдёт общественные слушания, поправки в устав городского округа внесут уже весной. Тогда на предстоящих выборах в сентябре депутатов будут избирать по-новому: от каждого из пяти избирательных округов выберут пять депутатов. Парламентские партии смогут выдвигать своих кандидатов в одномандатные округа без сбора подписей.

Дума Первоуральска на выборах в нынешнем году тоже уйдёт от смешанной системы. Если в прошлом созыве 14 депутатов избирались по два человека от округа и ещё 14 — по спискам от шести партий, то в этом году от каждого из 25 избирательных округов будет избираться один депутат.

— Люди привыкли, что на территории всегда есть один участковый полицейский, один участковый врач. И должен быть один депутат, который и будет выстраивать диалог с населением, — считает депутат думы Первоуральского ГО Наталья Воробьёва. Окончательное решение по внесению изменений в устав муниципалитета депутаты примут на ближайшем заседании.

По данным облизбиркома на 1 декабря 2016 года, из 49 дум, которые будут переизбираться в сентябре 2017 года, только в 16 сохранилась смешанная система. До мая ещё несколько перейдёт на мажоритарную.