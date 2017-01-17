Дома в обороне

Так выглядит большинство подъездов в пятиэтажках Еланского гарнизона. Фото: Наталья Кузнецова

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Уже несколько лет жильцы домов, расположенных на территории Еланского военного гарнизона в Камышловском МР, жалуются на бездействие управляющей компании (УК). В домах постоянно происходят коммунальные аварии, а зимой люди мёрзнут в квартирах. Аналогичные проблемы испытывают жители ещё трёх территорий, на которых расположены дома Министерства обороны России — посёлка Гагарский Белоярского района, Лесного и Екатеринбурга. На одном из последних заседаний губернатора с главами Евгению Куйвашеву обозначил эту проблему сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ НЕ ОБНАРОДОВАЛИ. Раньше дома Минобороны обслуживала одна управляющая компания — АО «Славянка», от которой жильцы, мягко говоря, не были в восторге. Сейчас она находится в стадии банкротства, но с назначением на её место УК ГУЖФ — федеральной компании с представительством в субъектах, практически ничего не изменилось. По словам жильцов Еланского гарнизона, периодически приходится проводить собрания жильцов, на которых требуют руководителя екатеринбургского филиала УК отчитаться о своей работе. На бездействие коммунальщиков жильцы 27 еланских многоквартирников жаловались во все инстанции. Одно из последних обращений ушло в Департамент государственного жилищного и строительного надзора области. Там «ОГ» подтвердили, что по факту действительно была проведена проверка совместно с военной прокуратурой. Однако её результаты не обнародованы.

В Елани постоянно происходят коммунальные аварии. Например, перед Новым годом жители на несколько дней остались без горячей воды. Фото: Наталья Кузнецова

ПОЗИЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА.

— Конечно, мы недовольны тем, как содержится наш жилфонд, — рассказала «ОГ» глава Калиновского СП, к которому относится территория Еланского гарнизона, Ольга Зверева. — Министерство обоснованно не считает целесообразным передавать это жильё в муниципалитет, потому что оно служебное и предоставляется военнослужащим. А сами повлиять на управляющую компанию мы не можем.

На ненадлежащее отопление в домах жаловались жильцы посёлка Гагарский Белоярского городского округа. Там ГУЖФ обслуживает 7 домов, которые также нуждаются в ремонте. В Лесном надлежащего содержания не могут добиться жильцы 17 многоквартирников.

— Мы как администрация действительно испытываем трудности в работе с управляющей организацией. Одна из главных проблем во взаимодействии с ГУЖФ — это то, что у нас работают только рядовые сотрудники, а аппарат управления находится в Екатеринбурге. Но и они подчиняются своему руководству в Москве. Такая цепочка тормозит решение вопросов, — считает замначальника отдела энергетики и жилищной политики администрации Лесного Николай Семенин.

ПОЗИЦИЯ УК. В УК ГУЖФ «ОГ» рассказали, что 90 процентов домов, которые были приняты в августе 2015 года екатеринбургским подразделением, эксплуатируются более 30 лет и капитально не ремонтировались.

— Текущий ремонт проводится ежегодно, но нужен капитальный. Наши специалисты установили, что в региональной программе по капремонту Свердловской области объектов Минобороны нет, хотя, например, в Тюменской области работа по включению объектов в программу ведётся. Для устранения нарушений министерство организовало работу с органами исполнительной власти и местного самоуправления, — рассказала «ОГ» представитель ГУЖФ Юлия Гаврилина.— Кроме того, задолженность населения перед ГУЖФ по Свердловской области почти 60 миллионов рублей. Мы работаем с должниками, предлагаем график погашения задолженностей. Если метод убеждений не помогает — идём с исками в суд.

РЕШЕНИЕ ЗА МИНИСТЕРСТВОМ. В разговоре с «ОГ» жители Еланского подтвердили, что некоторые военнослужащие действительно не платят за коммуналку. Но ситуация здесь не страшнее, чем в любых других домах. При этом многие платят исправно, а качественных услуг не видят.

В Фонде капремонта Свердловской области «ОГ» пояснили, что ветхие и аварийные дома в программу не попадают. Вероятно, поэтому домов Минобороны там и нет. Решение о сносе и расселении в этом случае должен принять собственник в лице Министерства обороны. Но судя по году постройки, ветхими эти дома быть не могут.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Как подтвердил «ОГ» замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, остро проблема во взаимодействии с управляющей компанией ГУЖФ и ресурсоснабжающей организацией ГУ ЖКХ стоит и в Екатеринбурге. До сих пор не найден механизм по разрешению проблемы. Теоретическая вероятность передачи таких домов в обслуживание муниципалитету невозможна, поскольку собственником домов является министерство, а УК работает по госконтракту. При таком раскладе муниципалитет может только отслеживать ситуацию и вести переговоры с УК. «ОГ» обратилась с официальным запросом в Министерство обороны и будет ждать разъяснения ситуации.