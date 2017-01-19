Директор Рощинского Дома культуры стала делегатом съезда «ЕР»

Напутствие от земляков (слева направо) – Александры Катаевой, Анатолия Колченогова, Алексея Мальцева и Андрея Бурылова делегату Ольге Муллиной (вторая справа). Фото: Леонид Логинов

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

В пятницу, в составе одиннадцати членов свердловской делегации, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, вылетает в Москву для участия в XVI съезде партии «Единая Россия» и директор Дома культуры села Роща Шалинского городского округа Ольга Муллина.

– Новость о том, что я еду на съезд, стала для меня неожиданностью, – рассказала накануне поездки Ольга Васильевна. – И первой реакцией, от растерянности было… отказаться. Но коллеги, родные убедили меня. И вот готовлюсь к поездке, в первую очередь подбираю наряд. Вдруг удастся с Дмитрием Медведевым или Владимиром Путиным сфотографироваться.

Оказывается, в столице завклубом была ещё в 90-е годы, ездила со школьниками по туристической путёвке. И нынче, кроме участия в самом съезде, ей хотелось бы посмотреть достопримечательности столицы.

Выбор на жительницу Рощи пал не случайно. По словам председателя думы Шалинского ГО Анатолия Колченогова, по итогам выборов в Госдуму РФ, Заксобрание и местную думу за «ЕР» в округе свои голоса отдали 54,9 процента избирателей, это один из лучших результатов в регионе. Рощинцы же проявили большую активность – явка на избирательный участок составила 50,4 процента. Так что в этом плане всё закономерно. А что касается персонального выбора, то и здесь кандидатура Ольги Муллиной подходит по всем статьям: в партии «Единая Россия» с 2000 года, возглавляет на селе партийную ячейку, а в прошедшие выборы была направлена партией председателем счётной комиссии в соседнюю Платоновскую сельскую администрацию.

– На территории Рощинской сельской администрации несколько «болевых» точек, к которым бы хотелось привлечь внимание на более высоком уровне: отсутствует Интернет и цифровое телевидение в Шамарах, нет мобильной связи с деревнями Павлы и Низ. Плюс нужно как-то решать вопросы по строительству жилья для молодых семей, по переселению из ветхого жилья – сегодня у нас в таком проживают восемь семей.